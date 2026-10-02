Simona Halep, tranșantă în scandalul cu AnimaWings! A rupt contractul, după doar patru luni de asociere cu imaginea companiei aeriene

Simona Halep a decis să încheie colaborarea cu AnimaWings, la doar câteva luni după ce devenise imaginea companiei aeriene. Decizia vine în contextul în care operatorul a anunțat că a cerut intrarea în insolvență și a suspendat zborurile.

Simona Halep Foto: Facebook @animawings

Între timp, situația operatorului aerian s-a schimbat radical. AnimaWings a solicitat intrarea în insolvență pe 30 septembrie și și-a suspendat cursele, după o perioadă în care compania ar fi acumulat pierderi importante. Totodată, șase dintre cele opt aeronave ale sale au fost retrase din operare, iar compania se confruntă și cu mai multe acțiuni în instanță intentate de pasageri nemulțumiți.

„Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings!”

Fosta lideră mondială a reacționat după ce informațiile despre situația companiei au apărut în spațiul public. Într-un mesaj transmis pe Instagram, Halep a precizat că a aflat din presă despre problemele AnimaWings și că evoluția situației a surprins-o. Sportiva a explicat și care a fost natura relației sale cu operatorul aerian. Potrivit acesteia, implicarea sa s-a limitat la colaborarea de imagine și nu a avut nicio legătură cu modul în care compania a fost administrată. Halep susține că nu a participat la decizii comerciale, financiare sau operaționale și că nu a beneficiat financiar în urma activității companiei. În paralel cu anunțul privind încheierea colaborării, fostul număr 1 mondial a eliminat de pe rețelele sociale postările realizate în parteneriat cu AnimaWings.

„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informațiile apărute în spațiul public despre situația prin care trece AnimaWings. Am așteptat înainte de a avea o poziție publică pentru a înțelege cât mai bine situația și pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declarații înainte de a ști exact care este situația și care sunt pașii pe care îi pot face. Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc.

„Nu am beneficiat financiar în urma acestui parteneriat!”

Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale. Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare. Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc.

Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat. Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă și nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenții. Regret situația în care s-a ajuns și sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede!”, a transmis Simona Halep, pe Instagram.