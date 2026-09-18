 Singurul moment în care Simona Halep a simțit iadul pe pământ: „Mi-a acaparat toate simțurile!” | adevarul.ro
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Singurul moment în care Simona Halep a simțit iadul pe pământ: „Mi-a acaparat toate simțurile!”

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Producția „SIMONA – Povestea unui vis” urmărește parcursul Simonei Halep în tenis, de la primii pași făcuți la Constanța până la retragerea din sport. Mini-seria realizată de VOYO este împărțită în două părți și aduce în prim-plan atât momentele importante ale carierei fostei sportive, cât și aspecte din spatele competițiilor.

Simona Halep
Simona Halep Foto: Instagram @sportsfestival

Printre momentele prezentate se numără victoriile de la Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019, dar și perioada în care Simona Halep a ocupat locul 1 în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni. Documentarul include imagini de arhivă, secvențe din culisele turneelor și mărturii ale oamenilor care au lucrat cu ea. 

Halep: „Aveam mereu emoții când vedeam mulțimea!”

Simona vorbește, de asemenea, despre presiunea din timpul meciurilor și despre modul în care a reușit, de-a lungul anilor, să-și gestioneze emoțiile.

„A trebuit să mă maturizez. Să am mai multă încredere în mine. Aveam mereu emoții când vedeam mulțimea. Asta pe moment. Când intram, tenisul îmi acapara toate simțurile. Așa am făcut față. Nu am arătat ca o persoană timidă pe teren. Înainte de finale îmi pregăteam speech-uri pentru victorie și înfrângere. Niciodată nu am spus ce am scris. Eu mi-am construit viața pentru că am vrut să fac ceea ce mi-am propus!”, a mărturisit Simona Halep, potrivit voyo.protv.ro.

„Când am văzut ce presiune are pe umerii ei…”

Victoria de la Roland Garros din 2018 ocupă un loc important în povestea Simonei Halep. Românca ajunsese în finala de la Paris pentru a treia oară, după ce pierduse precedentele două finale. Darren Cahill își amintește cât de mare era presiunea înaintea meciului și vorbește despre momentul în care Simona a reușit, în sfârșit, să câștige primul său titlu de Grand Slam.

„Mă emoționez mereu când vorbesc despre acea zi, ziua finalei de la Roland Garros, tocmai din cauza presiunii care era pe Simona. E punctul maxim pe care l-am atins în cariera mea din sport. Atât ca jucător, cât și ca antrenor și ca om. Niciodată nu m-am mai simțit așa. A fost fericire, a fost eliberare, bucurie. Au fost multe lucruri. Când am văzut ce presiune are Simona pe umerii ei… Simțea tot. Românii o iubeau, dar România avea nevoie de acel titlu. A fost o eliberare. Cineva a spart bula. Încă simt că ieri a fost ziua aceea. Eram epuizat. Asta a spus și ea!”, a recunoscut şi Darren Cahill.

Suspendarea a schimbat toată traiectoria carierei Simonei Halep 

Un alt capitol important al documentarului este perioada în care Simona Halep a fost suspendată în cazul de dopaj. Mini-seria urmărește etapele prin care a trecut sportiva, de la procesul în fața TAS până la încercările de a reveni pe teren. Simona vorbește despre această perioadă, iar Darren Cahill explică impactul pe care situația l-a avut asupra fostului lider mondial.

„A gestionat acel moment ca o campioană. E cea mai complicată perioadă prin care un sportiv poate să treacă. Integritatea și profesionalismul ei au fost mereu 100%. Nimeni, în afară de ea, nu va fi capabil să înțeleagă un asemenea stres. E greu să dormi, e greu să mai muncești. E ca și cum ai trăi în iad. Verifica de fiecare dată orice medicament de trei ori!”, a concluzionat Darren Cahill. 

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