Simona Halep îi dă replica Serenei Williams: „Acele jucătoare care mă urăsc o fac pentru că le-am bătut!“

La aproape o săptămână de la anunțul prin care a fost suspendată 4 ani pentru dopaj, Simona Halep îi dă replica sportivei care a ironizat-o. Serena Williams a postat mesajul: „8 este un număr mai bun”, la aflarea verdictului.

Halep a declarat că această decizie a șocat-o, de-a dreptul și a precizat că, dacă ar fi ştiut despre Roxadustat, nu ar fi luat, deoarece se confruntă şi cu probleme cu glanda tiroidă, DIGI 24

Referitor la mesajul postat de Serena William, pe care Halep a învins-o în finala de simplu de la Wimbledon în 2019, românca a spus: „Cred că toată lumea are dreptul să mă judece pentru că tribunalul a decis că eu am greşit aici. Cineva mi-a spus astăzi că acele jucătoare care mă urăsc o fac pentru că le-am bătut”.

Halep – Mouratoglou, ipoteză șocantă lansată de Ovidiu Ioanițoaia: Informație obținută din anturajul Simonei

Nu doar jurnaliștii străini au semnat, în ultimele zile, texte controversate pentru a analiza cazul Halep. Și în ediția de luni a „Gazetei Sporurilor“ avem un editorial în care directorul publicației, Ovidiu Ioanițoaia, a lansat o ipoteză șocantă privind relația Halep – Mouratoglou.

De precizat că reputatul jurnalist, un nume de referință în presa românească, se ferește, de obicei, de astfel de subiecte, având un stil sobru în editorialele sale. Iată însă ce a scris acum Ovidiu Ioanițoaia: „Îmi închipui că ați auzit și dumneavoastră zvonul, cine nu l-a auzit?!, conform căruia nevasta lui Mouratoglou, geloasă și alertată că între soțul său și domnișoara Halep, de-acum divorțată, ar fi mai mult decât o relație profesională, i-ar fi strecurat Simonei în mâncare ceva care s-o compromită. Personal, exclud varianta. Slobodă pretutindeni, gura lumii vorbește vrute și nevrute. Pe de altă parte însă, colaborarea cu Mouratoglou, antrenor și antreprenor cu aere de guru, nu i-a priit Simonei. Cunoscătorii, cei din anturaj, apreciază că s-a întâmplat așa din pricină că francezul nu s-a mulțumit s-o pregătească și s-o îndrume pe constănțeancă, el urmărind, și izbutind, mai mult decât atât. Mult mai mult“.

Pasajul de mai sus vine după ce, săptămâna trecută, Adevărul a amintit de o declarație dată de Halep, în august 2022, în care „Simo“, ca o puștoaică amețită, nicidecum ca o femeie matură, se lăuda cum s-a lăsat complet pe mâna lui Mouratoglou. Ceea ce, din păcate, s-a dovedit a fi o greșeală care i-a ruinat acum cariera.