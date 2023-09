Halep – Mouratoglou, ipoteză șocantă lansată de Ovidiu Ioanițoaia: Informație obținută din anturajul Simonei

Nu doar jurnaliștii străini au semnat, în ultimele zile, texte controversate pentru a analiza cazul Halep. Și în ediția de luni a „Gazetei Sporurilor“ avem un editorial în care directorul publicației, Ovidiu Ioanițoaia, a lansat o ipoteză șocantă privind relația Halep – Mouratoglou.

De precizat că reputatul jurnalist, un nume de referință în presa românească, se ferește, de obicei, de astfel de subiecte, având un stil sobru în editorialele sale. Iată însă ce a scris acum Ovidiu Ioanițoaia: „Îmi închipui că ați auzit și dumneavoastră zvonul, cine nu l-a auzit?!, conform căruia nevasta lui Mouratoglou, geloasă și alertată că între soțul său și domnișoara Halep, de-acum divorțată, ar fi mai mult decât o relație profesională, i-ar fi strecurat Simonei în mâncare ceva care s-o compromită. Personal, exclud varianta. Slobodă pretutindeni, gura lumii vorbește vrute și nevrute. Pe de altă parte însă, colaborarea cu Mouratoglou, antrenor și antreprenor cu aere de guru, nu i-a priit Simonei. Cunoscătorii, cei din anturaj, apreciază că s-a întâmplat așa din pricină că francezul nu s-a mulțumit s-o pregătească și s-o îndrume pe constănțeancă, el urmărind, și izbutind, mai mult decât atât. Mult mai mult“.

Pasajul de mai sus vine după ce, săptămâna trecută, Adevărul a amintit de o declarație dată de Halep, în august 2022, în care „Simo“, ca o puștoaică amețită, nicidecum ca o femeie matură, se lăuda cum s-a lăsat complet pe mâna lui Mouratoglou. Ceea ce, din păcate, s-a dovedit a fi o greșeală care i-a ruinat acum cariera.