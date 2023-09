Halep, greșeala care i-a ruinat cariera: Detalii care demonstrează pe mâna cui a pierdut Simona

379 de zile. Atât a durat publicarea sentinței în cazul Halep, între momentul în care s-a aflat că Simona a picat un test antidoping la New York și cel în care s-a anunțat suspendarea ei pentru 4 ani.

De acum, situația e dramatică pentru o sportivă care va împlini 32 de ani pe data de 27 septembrie. Ea se va adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și se va angrena într-o luptă crâncenă pentru a-și salva reputația. De tenis nu prea mai poate fi vorba în cazul lui „Simo“, în următoarea perioadă.

Dacă s-ar menține suspendarea actuală, de 4 ani, ea ar avea drept de joc în octombrie 2026. Când va avea 35 de ani. Și dacă s-ar înjumătăți pedeapsa actuală, Halep n-ar reveni pe teren mai devreme de 2025. Iar asta după o estimare optimistă, căci la cât s-a lungit procesul dinaintea primului verdict, ne putem imagina doar cât va dura, în continuare, epuizarea tuturor căilor legale, în această poveste complexă.

Și, totuși, cum a ajuns Halep în această postură șocantă, deși inclusiv acum toți cei care au lucrat cu ea, de-a lungul anilor, sunt dispuși să bage mâna-n foc pentru corectitudinea româncei? „Adevărul“ a luat la puricat această avalanșă de reacții, după suspendarea Simonei, și a depistat un amănunt-cheie. Oferit Chiar de „Simo“. Concret, ne aflăm în fața unui scenariu bulversant: Halep s-a lăsat pe mâna oamenilor lui Mouratgolou și aceasta s-a dovedit a fi cea mai mare greșeală comisă de ea!

Despărțirea de Teo Cercel, inoportună

Iată ce a spus Halep, prin intermediul unui comunicat, imediat după ce și-a aflat sentința:

*Înaintea sezonului pe hard din 2022, la recomandarea echipei mele de încredere și a fizioterapeutului, am revizuit suplimentele nutritive.

*Niciunul dintre ingredientele enumerate pe aceste noi suplimente nu includea substanțe interzise, însă acum știm - și tribunalul a fost de acord- că unul dintre ele era contaminat cu roxadustat. Am fost testată aproape săptămânal, după testul meu inițial pozitiv, până în prima parte a anului 2023, toate rezultatele fiind negative.

*Nicio substanță interzisă nu a fost găsită vreodată în probele mele de sânge sau de urină, cu singura excepție a unui test pozitiv din 29 august pentru Roxadustat, care era prezent la un nivel extrem de scăzut și care, dacă luăm în considerare testul meu negativ, făcut cu trei zile înainte de testul pozitiv, ar fi putut fi cauzat doar de o expunere accidentală la Roxadustat.

Așadar, trebuie să luăm lucrurile în ordinea lor cronologică. În primul rând, Halep vorbește despre un moment foarte important, și anume, „înaintea sezonului pe hard din 2022“. Deși nu face precizarea, e clar că Halep se referă la a doua parte a sezonului de hard din 2022, căci prima parte a fost între ianuarie – martie 2022, când ea n-a avut nicio problemă. Așadar, perioada la care Halep face referire e cea de la începutul lunii august 2022. Atunci, constănțeanca a mers în America pentru turneele de la Washington, Toronto (pe care l-a câștigat), Cincinnati și US Open.

Înainte de a face deplasarea în America, „Simo“ a luat o decizie surprinzătoare: a renunțat la preparatorul ei fizic, Teo Cercel! Vorbim despre cel mai longeviv membru din stafful Simonei, omul care se ocupa inclusiv de prepararea suplimentelor nutritive folosite de Halep!

Decizia despărțirii de Teo Cercel era explicată chiar de Simona, înainte ca ea să joace primul meci la turneul Citi Open de la Washington: „Totul e Mouratoglou acum! Echipa e 100% Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu Academia lui și cu el! Credeam că o voi termina cu tenisul la 30 de ani, dar acum am început un nou capitol frumos și mă bucur de asta! Voi vedea cât de bună voi fi pe viitor! Da, am avut încredere în el din prima secundă! Deci totul e nou! Dar am încredere în el și mă simt în siguranță!“.

Din păcate, acum se dovedește că „Simo“ a greșit enorm, iar decizia renunțării la Teo Cercel a ruinat-o, ulterior! De altfel, încă din prima zi în care s-a aflat că a picat testul antidoping la New York, Halep a vorbit despre o „trădare“. Încă de atunci s-a vehiculat că, pronunțând acest cuvânt, „Simo“ s-a referit subtil la oamenii pe mâna cărora s-a lăsat și care au băgat-o în acest scandal monstru. Această variantă e întărită acum, încă o dată, când vedem că Halep vorbește despre faptul că a luat niște suplimente, ce s-au dovedit a fi contaminate, „la recomandarea echipei mele de încredere și a fizioterapeutului“. Așadar, trimiterea la stafful lui Mouratoglou e clară!