Simona Halep a făcut ultima reverență în Sala Polivalentă din Cluj: „Mulțumesc, România!”

La 34 de ani, Simona Halep și-a făcut retragerea oficială din tenis în cadrul Sports Festival, disputând un meci demonstrativ cu Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel.

În fața a circa 10.000 de spectatori, campioana de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 le-a transmis un mesaj fanilor săi, celor care i-au fost mereu alături, încurajând-o, dar și țării în care s-a născut: „Mulțumesc, România! Aici m-am născut, aici am crescut. Vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu!”, a spus Simona.

La eveniment au fost prezente numeroase personalități ale sportului mondial, precum Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Virginia Ruzici, Horia Tecău, Ana Maria Brânză, dar și foștii antrenori ai Simonei, Darren Cahill și Daniel Dobre, arbitrul de tenis Kader Nuni, precum și jucătorii de clasă mondială Elina Svitolina și Gael Monfils.

De asemenea, într-o lojă s-a aflat familia Simonei, iar în alta primarul Clujului, Emil Boc. De asemenea, lângă teren a luat loc Virginia Ruzici, cea care i-a fost manager lui Halep, dar și Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, și Andreea Esca, vedeta Pro TV.

Fost lider mondial, constănțeanca a concluzionat: „Sunt un om împlinit”. Ea s-a fotografiat alături de numeroasele sale trofee care au fost așezate pe o masă în mijlocul sălii. De asemenea, terenul de joc de la BT Arena a fost realizat într-un mod inedit. Jumătate din acesta a fost vopsit în verde, simbolizând gazonul pe care Simona a câștigat titlul de la Wimbledon. Cealaltă jumătate a fost în cărămiziu cu trimitere la zgura pe care Halep a triumfat la Roland Garros.

Cu această ocazie, vicepreședintele Federației Române de Tenis, Daniel Dobre, i-a înmânat Simonei un trofeu special din partea forului național, trofeu care a făcut trimitere tot la turneele câștigate de cea pe care a și antrenat-o.

Loredana Groza a făcut show în câteva reprize

Amfitrionii evenimentului „Simona, last dance” au fost Andi Moisescu şi Andrew Krasny, ultimul fiind o voce legendară a tenisului mondial. Acesta a spus că pentru Simona a făcut o călătorie de aproape o zi din Los Angeles în România. Și a amintit că a făcut numeroase interviuri cu campioana noastră.

În cadrul galei de retragere au fost proiectate pe ecranele din sală, în premieră, imagini din viața de familie, dar și din cariera fostului număr unu mondial. În același timp, la difuzoare s-a auzit melodia „The Winner Takes It All” a formației ABBA, care a fost interpretată de Loredana Groza, cea care a și deschis spectacolul.

Prietenă bună cu Simona, artista a făcut show, interpretând imnul naţional, așa cum a făcut-o și la Gala Nadia de la Onești, pe 31 mai, alte hituri ale sale, dar şi piesa „The winner takes it all" cu versuri adaptate pentru Simona. Loredana s-a adresat spectatorilor înainte ca fosta jucătoare să pătrundă pe teren: „Suntem norocoşi că am putut să vedem live, minut cu minut, viaţa şi munca acestei eroine. Sunt privilegiată să fiu prietena ei. Urmează cel mai emoţionant moment. Acum, în arenă va intra o mare campioană care din această seară devine o legendă: Simona Halep".

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Campioana a pătruns în incintă sub lumina reflectoarelor, iar apoi a coborât printre rânduri, în aplauzele spectatorilor. Ajunsă pe teren, Simona Halep s-a salutat cu părinții și rudele sale aflate într-o lojă, precum și cu foștii săi antrenori, dar și cu cei alături de care a disputat meciul demonstrativ. „Este foarte special pentru că aici este toată viața mea. Aceste trofee, acești oameni care m-au susținut tot timpul, chiar și atunci când am avut momente grele, au fost alături de mine și mi-au dat o energie bună. Toate imaginile pe care tocmai le-am văzut pe ecrane... Este viața mea, toți oamenii care au fost lângă mine și, să știți, fiecare zi a fost o zi specială. A fost greu, dar în cele din urmă a fost frumos. Așa că nu regret nimic și vreau doar să mulțumesc vieții și Universului pentru tot ceea ce am primit”, a declarat Halep.

Stere Halep a schimbat câteva mingi

A urmat un meci demonstrativ în care Halep, Pavel, Monfils şi Svitolina au alternat la serviciu și la primire, făcând schimburi de mingi în aplauzele publicului și sub privirile lui Nouni, care a urcat în scaunul de arbitru. La un moment dat, Andrei Pavel l-a ajutat pe tatăl Simonei, Stere, să sară din lojă în teren. După ce și-a dat jos haina de la costum, acesta s-a implicat într-un ghem, câştigând un punct în ovaţiile spectatorilor. Apoi, a spus cu umor: „Vă rog frumos, puţină pauză de publicitate".

S-a jucat tenis și pe ritmurile „La Bamba". Iar la final, Simona a făcut un schimb de mingi cu Sofia, o jucătoare de 8 ani care îşi doreşte să devină și ea o campioană precum modelul său, Halep. La final, Simona le-a mulţumit antrenorilor cu care a lucrat: „M-au ajutat la fiecare pas să ajung în vârful piramidei. Toţi au contat foarte mult. Au pus câte o cărămidă la această casă care a fost cariera mea". De asemenea, a mulţumit sponsorilor şi familiei sale, în special tatălui său, care „a crezut nebuneşte în acest vis", şi mamei sale, „care a echilibrat balanţa".

Simona nu i-a uitat nici pe prietenii săi, pe legendarii sportivi ai țării noastre: „Nadia (n.a. Comăneci), Gică (n.a. Hagi), Ilie (n.a. Năstase), vă mulţumesc! Inimile voastre au bătut şi bat şi pentru ei. Știu asta", a spus ea adresându-se spectatorilor. Nu în ultimul rând, Simona a cerut publicului să o aplaude călduros și pe Virginia Ruzici, după care s-a îmbrățișat cu cea care i-a fost manager.

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În cadrul galei, pe final, Simona Halep a primit un trofeu şi din partea celui care organizează Sports Festival, Patrick Ciorcilă. „Sunt cel mai emoţionat. Cred că tremur tot. Mulţumim pentru că ne-ai dat şansa să facem seara asta pentru tine! Îţi mulţumim şi te iubim", a spus acesta. De asemenea, arbitrul internațional de tenis Kader Nouni i-a oferit Simonei din partea WTA un colaj cu imagini în care apare cu trofeele câștigate. „A fost un privilegiu să lucrez alături de tine şi acum să stau lângă tine", a spus şi Andrew Krasny în engleză, după care a adăugat în română: "Simona, te iubesc".

Evenimentul s-a încheiat cu „Bună seara, iubito!" interpretată de Loredana. „Mulţumesc că ai venit astăzi! Este preferata mea", i-a spus Simona.