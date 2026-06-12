Simona Halep va participa la un meci demonstrativ în cea mai mare sală din România

Sosită la Cluj, oraș care i-a acordat titlul de Cetățean de Onoare, Halep va juca sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17.00, alături de Elina Svitolina, Gaël Monfils şi Andrei Pavel.

Pentru campioana de la Roland Garros 2018 și de la Wimbledon 2019, Clujul este un oraș care îi este aproape de suflet. Aici a disputat meciuri în Fed Cup (Cupa „Billie Jean King”, cum se numește acum competiția), dar și la Transylvania Open, precum și partide demonstrative. Tot aici a anunțat, în 4 februarie 2025, că va agăța racheta în cui. Și a făcut-o după meciul pierdut (1-6, 1-6) cu Lucia Bronzetti.

Cu un palmares impresionant - a cucerit 24 de trofee, dintre care două de grand slam - constănțeanca a declarat atunci: „Sunt împăcată. Știu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc. Sunt o jucătoare profesionistă de tenis epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla mai departe, dar este un <<La Revedere>> din tenis, aici, la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete. Privesc înainte. Poate aşa a fost să fie”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă la Cluj.

La puțin timp după aceea, Simona Halep a declarat că se bucură de viaţă după retragerea din tenis. Ea a precizat că, în sfârșit, poate să doarmă liniştită, că nu mai trăieşte într-un stres permanent: „Îmi place foarte mult viaţa mea de acum. Sunt mult mai relaxată. Pot să dorm liniştită ştiind că a doua zi nu am niciun program. Eu fiind o sportivă disciplinată, aveam un stres permanent. Acum descopăr lucruri noi. Mă bucur de viaţă. Am mai multă grijă de mine, dau mai multă atenţie persoanei mele. Învăţ să trăiesc ziua de acum. În tenis mereu priveşti în viitor. Acum privesc în prezent şi trăiesc în prezent. Chiar mă bucur de această perioadă. Mulţi îmi spun că îmi va fi foarte dor de tenis, dar deocamdată îmi este bine cum sunt”, a declarat Halep la emisiunea „Aşii tenisului” de la Digisport.

Pe de altă partea, ea a subliniat că nu își propusese să se retragă la Transylvania Open, subliniind că a luat decizia după meciul cu Lucia Bronzetti. „La Cluj nici părinţii mei nu au ştiut că mă voi retrage. Am avut un feeling urât. Parcă nu mai puteam. Şi la finalul meciului le-am spus că am decis să mă retrag. A fost decizia mea şi sunt împăcată că am luat-o la Cluj”, a subliniat cea care a câștigat numai din tenis 40,2 milioane de euro.

Suspendarea pentru dopaj a dărâmat-o

Decizia de a se retrage din tenis a fost influențată, desigur, de faptul că ea nu s-a mai regăsit după pauza de 569 de zile pe care a fost forțată să o ia. Halep a recunoscut, de altfel, că perioada de suspendare pentru dopaj a marcat-o emoţional. „La Miami am jucat cumva din eliberare, dar nu eram pregătită fizic şi m-am accidentat”, a spus ea făcând trimitere la eșecul din meciul cu spaniola Paula Badosa disputat în martie 2024. „Apoi am făcut tot ceea ce a fost posibil să mă recuperez pentru a juca. Mai ales că nu am vrut să mă operez. Am avut discuţii cu cei apropiaţi, familia, prietenii. Unii m-au sfătuit să mă opresc, alții mi-au spuss să continui. Am simţit cumva că fizic nu mai pot. Parcă nu mai aveam nici adrenalina pe care o simţeam atunci când eram cu gândul la turnee.”

A avut o carieră plină de reușite

Dacă ar fi să rezum cariera Simonei într-un enunț scurt acesta ar fi următorul: „Cea mai valoroasă jucătoare de tenis pe care a avut-o România”. Născută în 27 septembrie 1991, la Constanţa, Simona Halep a început tenisul la 4 ani. A fost inițiată în tainele acestui sport de antrenorul Ioan Stan. La 14 ani, a debutat în circuitul ITF şi a ajuns repede printre cele mai bune tinere jucătoare din lume. În 2008, Halep a înregistrat prima performanță notabilă prin câştigarea turneului de la Roland Garros, la junioare, după o finală câștigată (6-4, 6-7, 6-2) cu Elena Bogdan. „Am fost mai ambițioasă”, avea să spună ea, mai apoi, într-un interviu pentru ITF. Și tocmai această ambiție a făcut-o să reușească și ulterior. Am văzut-o jucând la puțin timp după aceea, în Sala Polivalentă din București, la acel turneu al campioanelor tenisului din România. Puțin cunoscută la acea vreme, a enervat-o prin jocul său pe mai experimentata Monica Niculescu.

La doi ani după aceea a pătruns în circuitul profesionist. În a doua jumătate a anului 2013 s-a remarcat prin câștigarea a şase turnee, pe toate suprafeţele. Și a uimit prin modul în care acoperea terenul în condițiile în care, nefiind foarte înaltă, nu avea un serviciu de top. În 2014, a disputat finala de la French Open (4-6, 7-6/5, 4-6 cu Maria Șarapova), la senioare, iar apoi a pătruns în semifinale la Wimbledon, accidentându-se și terminând meciul cu Eugenie Bouchard (6-7/5, 2-6) într-un picior. De asemenea, a disputat finala Turneului Campioanelor, la prima participare. Per total, Simona s-a impus în 24 de turnee WTA, cele mai importante succese ale sale fiind la Roland Garros, în 2018, şi Wimbledon, în 2019.

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8 ani de la primul succes major

În urmă cu doar câteva zile s-au împlinit opt ani de la triumful înregistrat de Halep la turneul pe zgură din capitala Franței. Iar cea care a fost lider mondial pentru 64 de săptămâni a postat următorul mesaj pe rețelele sociale: „9 iunie 2018. Ziua în care visul meu a devenit realitate. Câștigarea primului meu titlu de Grand Slam la Roland Garros a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. A fost răsplata pentru ani de muncă, sacrificii, obstacole și pentru faptul că nu am renunțat niciodată. Opt ani mai târziu, privesc în urmă cu recunoștință pentru tot ceea ce mi-a oferit tenisul și pentru toți oamenii care au făcut parte din această călătorie”.

Simona s-a referit și la ceea ce urmează a se întâmpla la Sports Festival: „Acum mă pregătesc pentru un alt moment foarte special: evenimentul meu oficial de retragere, care va avea loc pe 13 iunie, la Cluj. Sunt încântată să revin pe teren alături de Elina Svitolina, Gaël Monfils și Andrei Pavel, avându-i din nou alături pe Darren Cahill și Daniel Dobre. De asemenea, abia aștept să sărbătoresc acest moment împreună cu fanii, familia mea, prietenii și cu atât de mulți oameni care au făcut parte din parcursul meu. Ne vedem sâmbătă!”.

Meciul de retragere va începe la ora 17.00, în BT Arena. La acest eveniment mai sunt așteptați să asiste și alte personalități ale sportului românesc și mondial, printre acestea fiind Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Ion Țiriac.

Svitolina are 6-5 în disputele cu Halep

Reprezentante ale tenisului din centrul și estul Europei, Simona Halep și Elina Svitolina s-au înfruntat de 11 ori în circuitul WTA. Prima confruntare datează din 2013, de la Turneul Campioanelor, când românca s-a impus cu 6-1, 6-1. Ucraineanca a reușit cel dintâi succes la Roma, în 2017, când a câștigat cu 4-6, 7-5, 6-1. Tot în capitala Italiei a avut loc și cea mai importantă dispută a lor, în 2018, când Svitolina a tranșat finala cu 6-0, 6-4. Un an după aceea, în semifinalele turneului de la Wimbledon, Halep a obținut un succes (6-1, 6-3) prin care s-a calificat în ultimul act al prestigioasei întreceri pe care a și câștigat-o atunci. În sfârșit, cea din urmă dispută a lor a avut loc la US Open, în 2021, când Elina s-a impus cu 6-3, 6-3.

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„Abia aştept să revin în România, la Cluj, pentru Sports Festival! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară”

Darren Cahill,

fostul antrenor al Simonei Halep

10.000

de spectatori au asistat în 2019, la Cluj, la un demonstrativ al Simonei Halep

A primit titlul de Cetățean de Onoare al Clujului

Sosită zilele trecute la Cluj, Simona Halep a primit din partea primarului Emil Boc titlul de Cetățean de Onoare al municipiului din inima Transilvaniei. Cu acest prilej, Simona Halep a mulțumit pentru susținerea oferită în decursul anilor: „Vă mulțumesc și sunt onorată de titlul de Cetățean de Onoare pe care mi l-ați oferit astăzi. Clujul a fost acasă pentru mine. De 10 ani vin aici cu sufletul deschis și atât dumneavoastră (n.a. - Emil Boc), cât și oamenii din Cluj-Napoca mi-au oferit o primire foarte călduroasă, de fiecare dată. Toate întâmplările importante din cariera mea în România au fost aici în Cluj. Vreau sa va mulțumesc pentru tot de până acum!”.

Fosta campioană a spus că „meciul de retragere este un moment important deoarece este o desprindere emoțională, nu doar fizică de ceea ce faci, ceea ce am făcut toata viața și mă bucur tare mult ca are loc aici, alături de atâtea suflete frumoase care m-au sprijinit mereu. Vă mulțumesc!”

Primarul Emil Boc i-a adresat la rândul său un mesaj: „Îți mulțumim, Simona, pentru că ai acceptat de fiecare dată să fii alături de Cluj! Ne-ai ajutat să facem din Cluj-Napoca un loc la care să se uite întreg mapamondul. Suntem profund recunoscători! Suntem recunoscători, de asemenea, pentru că ai ales un moment de suflet - atât de important pentru orice sportiv din lumea asta care a ajuns numărul 1 mondial, anume meciul de retragere să fie aici, la Cluj-Napoca. Îți mulțumim pentru acest gest extraordinar!”.