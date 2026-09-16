 SENZAȚIONAL! România a învins Franța, campioană olimpică la volei în 2020 și 2024! | adevarul.ro
search
Joi, 17 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

SENZAȚIONAL! România a învins Franța, campioană olimpică la volei în 2020 și 2024!

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rezultat de senzație pentru echipa masculină de volei a țării noastre. În ultimul meci din Grupa D a Campionatului European, disputat în BT Arena din Cluj, România s-a impus cu 3:2 în fața Franței, campioana olimpică en-titre! Această victorie nu e întâmplătoare, tricolorii reușind să câștige cu 3:1 în fața aceluiași adversar și la ediția din 2023 a CE.

Românii au luptat pentru fiecare minge și i-au învins pe campionii olimpici
Românii au luptat pentru fiecare minge și i-au învins pe campionii olimpici Foto: Marian Burlacu

România a ocupat locul 3 în Grupa D, după Franța și Germania, dar înaintea Letoniei, Turciei și Elveției, urmând să înfrunte Ucraina în optimile de finală.

Înanintea disputei cu Franța, căpitanul tricolorilor, Marian Bala, a avut parte parte de o scurtă ceremonie de retragere din reprezentativă. Practic jucătorul Arcadei Galați a disputat ultimul meci în faţa fanilor români. După intonarea imnurilor naționale, Bala a primit un trofeu din partea președintelui Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, în aplauzele colegilor, dar și a jucătorilor francezi.

Meciul România - Franța nu a mai influențat ierarhia finală, acesta fiind mai degrabă unul al orgoliilor. Francezii s-au impus în primul set fără probleme, 25-16.

Echipa României a dovedit și de data aceasta că are o pornire... diesel, dar și că luptă până la ultima minge. După ce a cedat la limită setul 2, 25-27, naționala noastră l-a câștigat pe următorul cu 25-20.

Actul cu numărul 4 a fost unul de antologie. Cele două rivale au dus setul în prelungiri. S-a mers umăr la umăr până la 33-33, moment în care oamenii lui Sergiu Stancu au izbutit să se desprindă decisiv, 35-33.

Și „decisivul” a fost extrem de echilibrat, dar România era deja pe val și s-a impus cu 15-12, câștigând meciul în aplauzele spectatorilor entuziaști prezenți în sala din Cluj.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
digi24.ro
image
Temeri la Moscova înaintea alegerilor parlamentare. Lavrov: „Și în interiorul Rusiei se produc astfel de încercări”
stirileprotv.ro
image
Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
gandul.ro
image
Romgaz intră direct în casele românilor. Noul pas făcut de gigantul de stat
mediafax.ro
image
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
fanatik.ro
image
Primele arestări după violențele de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile, considerat de Jandarmerie liderul instigatorilor
libertatea.ro
image
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Ianis Hagi
digisport.ro
image
Cum se prepară gogoșarii murați într-o variantă mai sănătoasă. Ingredientul la care poți renunța
click.ro
image
Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Soţii Văduva păcălesc românii cu cancer că îi tratează cu plante şi un aparat inutil. "Alcalinizăm corpul"
observatornews.ro
image
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
cancan.ro
image
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
newsweek.ro
image
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
prosport.ro
image
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție, care este explicaţia
playtech.ro
image
Ciprian Marica, uimit de Adi Mutu: ce l-a șocat la ideea de a antrena FCSB alături de Gigi Becali
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
NEWS ALERT Edi Iordănescu s-a decis și urmează să semneze
digisport.ro
image
Vacanța de iarnă 2026. Câte zile libere au elevii de sărbători și când se întorc la școală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
500 de lei pe lună pentru încălzire. Românii care primesc ajutor de stat înaintea sezonului rece
mediaflux.ro
image
A apărut alături de fostul ei antrenor și a stârnit zvonuri despre o posibilă relație
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, singură o lună și jumătate! Ce face Dani Oțil înainte să plece în Malta: „Veți crede că vom petrece o seară romantică”
click.ro
image
Solista Maria Nagy a împlinit 69 de ani! În comunism a fost feblețea lui Nicu Ceaușescu: „Nu era îngâmfat!”
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
„Incidentul” care i-a obligat pe Meghan și Harry să-și retragă deja copiii de la școală
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă

OK! Magazine

image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei