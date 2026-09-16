SENZAȚIONAL! România a învins Franța, campioană olimpică la volei în 2020 și 2024!

Rezultat de senzație pentru echipa masculină de volei a țării noastre. În ultimul meci din Grupa D a Campionatului European, disputat în BT Arena din Cluj, România s-a impus cu 3:2 în fața Franței, campioana olimpică en-titre! Această victorie nu e întâmplătoare, tricolorii reușind să câștige cu 3:1 în fața aceluiași adversar și la ediția din 2023 a CE.

Românii au luptat pentru fiecare minge și i-au învins pe campionii olimpici Foto: Marian Burlacu

România a ocupat locul 3 în Grupa D, după Franța și Germania, dar înaintea Letoniei, Turciei și Elveției, urmând să înfrunte Ucraina în optimile de finală.

Înanintea disputei cu Franța, căpitanul tricolorilor, Marian Bala, a avut parte parte de o scurtă ceremonie de retragere din reprezentativă. Practic jucătorul Arcadei Galați a disputat ultimul meci în faţa fanilor români. După intonarea imnurilor naționale, Bala a primit un trofeu din partea președintelui Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, în aplauzele colegilor, dar și a jucătorilor francezi.

Meciul România - Franța nu a mai influențat ierarhia finală, acesta fiind mai degrabă unul al orgoliilor. Francezii s-au impus în primul set fără probleme, 25-16.

Echipa României a dovedit și de data aceasta că are o pornire... diesel, dar și că luptă până la ultima minge. După ce a cedat la limită setul 2, 25-27, naționala noastră l-a câștigat pe următorul cu 25-20.

Actul cu numărul 4 a fost unul de antologie. Cele două rivale au dus setul în prelungiri. S-a mers umăr la umăr până la 33-33, moment în care oamenii lui Sergiu Stancu au izbutit să se desprindă decisiv, 35-33.

Și „decisivul” a fost extrem de echilibrat, dar România era deja pe val și s-a impus cu 15-12, câștigând meciul în aplauzele spectatorilor entuziaști prezenți în sala din Cluj.