Naționala de volei a pierdut dramatic cu Germania, meciul cu Turcia va fi crucial
Echipa masculină de volei a României a fost învinsă de Germania, cu 3:2 (25-22, 25-23, 22-25, 15-25, 15-13), sâmbătă seara, în BTarena din Cluj. Meciul a contat pentru Grupa D a Campionatului European (EuroVolley 2026), găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România.
Tricolorii au cedat primele două seturi la luptă. Ba, cu mai multă atenție, ei ar fi putut să-și adjudece al doilea act în care au condus spre final cu 21-19 (așa cum au făcut-o în două seturi pierdute cu Letonia).
Oamenii lui Sergiu Stancu au avut forța de a reveni de la 0:2 la seturi (25-22 și 25-15), însă s-au înclinat în tiebreak, la limită (13-15).
Confruntarea a durat două ore și 19 minute de joc, iar la ea au asistat 4.382 de spectatori.
În atac, Cristian-Daniel Chițigoi a reușit 21 de puncte, Alexandru Rață 15, iar Bela Bartha 11. De partea cealaltă, Erik Roehrs (23 p), Tobias Christian Brand (15) și Anton Brehme (11) au fost cei mai eficienți în plan ofensiv.
Jucătorii noștri au stat bine la punctele reușite din serviciu: Chițigoi - 3, Rață - 3, Țăranu Runcan - 2, Magdaș - 1.
La preluare, liberoul Carol-Gabriel Kosinski a avut un procentaj de reușită de 44%, iar Chițigoi 29%. De partea cealaltă s-au evidențiat Brand (25%), Schott (22%) și Reichert (12%).
În sfârșit, la blocaj, Bela Florian Bartha a avut 4 cu punct, în timp ce Chițigoi, Brehme și Krick au reușit câte 3 fiecare.
În urma acestui rezultat, România a obținut un punct, care se adaugă la cele 3 din confruntarea cu Elveția. Germania are 8 puncte și este pe locul 1, iar Franța este pe 2, cu 6 puncte din tot atâtea posibile. Naționala noastră se află pe 3, însă a disputat deja 3 partide. Tocmai de aceea, meciul cu Turcia de luni, 14 septembrie, de la ora 20.00, este crucial. Tricolorii au nevoie de o victorie pentru a păstra șanse de calificare în optimile de finală (primele patru clasate merg mai departe).
În celălalt meci al zilei, Franța a învins Turcia cu 3:0.
România - Germania 2:3
CLUJ (12 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 4.382 * Arbitri: Maria de las Olas Rodriguez (Spania) și Alexandros Mylonakis (Grecia)
Evoluția scorului pe seturi
Setul 1 (30 minute): 8-6, 15-16, 19-21, 22-25
Setul 2 (33 minute): 5-8, 13-16, 21-19, 23-25
Setul 3 (29 minute): 8-7, 16-14, 21-19, 25-22
Setul 4 (24 minute): 8-5, 16-11, 21-15, 25-15
Setul 5 (23 minute): 5-4, 9-10, 12-11, 13-15
România: Claudiu Dumitru (1 punct) - Cristian-Daniel Chițigoi (21p), Ștefan Lupu (2p), Alexandru Rață (15p), Marian Iulian Bala (1p), Bela Florian Bartha (11p) - Carol-Gabriel Kosinski
Au mai evoluat: David Emilian Țăranu Runcan (5p), Rareș Ionuț Bălean, Robert Adrian Aciobăniței (4p), Tudor Magdaș (4p), Sebastian Gabriel Bratu
Rezerve neutilizate: Victor-Ștefan Asmarandei, Sergio Diaconescu
Antrenor: Sergiu Stancu
Germania: Jan Zimmermann - Moritz Reichert (5p), Anton Brehme (11p), Erik Rohrs (23p), Tobias Christian Brand (15p), Tobias Krick (9p) - Ruben Schott
Au mai jucat: Johannes Tille, Tim Peter (1p), Florian Krage, Yann Niclas Bohme, Theo Mohwinkel (2p)
Rezerve nefolosite: Moritz Karutzek, Simon Valentin Torwie
Antrenor: Massimo Botti
Grupa D - Cluj, BT Arena
Program meciuri / Rezultate tehnice
9 septembrie 2026
România – Letonia 1:3
10 septembrie 2026
Franța – Elveția 3:0
Turcia – Germania 1:3
11 septembrie 2026
Germania – Letonia 3:0
Elveția – România 1:3
12 septembrie 2026
Franța – Turcia 3:0
România – Germania 2:3
13 septembrie 2026
Elveția – Turcia (ora 17.00)
Letonia – Franța (ora 20.00)
14 septembrie 2026
Germania – Elveția (ora 17.00)
România – Turcia (ora 20.00)
15 septembrie 2026
Letonia – Elveția (ora 17.00)
Franța – Germania (ora 20.00)
16 septembrie 2026
Turcia – Letonia (ora 17.00)
Franța – România (ora 20.00)
Clasament
1. Germania 8 puncte (3 meciuri)
2. Franța 6 puncte (2 meciuri)
3. România 4 puncte (3 meciuri)
4. Letonia 3 puncte (2 meciuri)
5. Elveția 0 puncte (2 meciuri)
6. Turcia 0 puncte (2 meciuri)
Celelalte grupe
Grupa A, Modena (Italia)
Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia
10 septembrie 2026
Italia - Suedia 3:0
11 septembrie 2026
Cehia - Grecia 3:1
Slovacia - Slovenia 0:3
12 septembrie 2026
Suedia - Cehia 2:3
Grecia - Italia 0:3
13 septembrie 2026
Slovenia - Suedia
Italia - Slovacia
14 septembrie 2026
Slovacia - Cehia
Slovenia - Grecia
15 septembrie 2026
Grecia - Suedia
Cehia - Italia
16 septembrie 2026
Suedia - Slovacia
Cehia - Slovenia
17 septembrie 2026
Slovacia - Grecia
Italia - Slovenia
Grupa B, Sofia (Italia)
Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel
9 septembrie 2026
Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0
10 septembrie 2026
Polonia - Portugalia 3:0
Israel - Ucraina 1:3
11 septembrie 2026
Ucraina - Macedonia de Nord 3:0
Portugalia - Bulgaria 0:3
12 septembrie 2026
Polonia - Israel 3:0
Bulgaria - Ucraina 1:3
13 septembrie 2026
Portugalia - Israel
Macedonia de Nord - Polonia
14 septembrie 2026
Ucraina - Portugalia
Bulgaria - Israel
15 septembrie 2026
Macedonia de Nord - Portugalia
Polonia - Ucraina
16 septembrie 2026
Israel - Macedonia de Nord
Polonia - Bulgaria
Grupa C, Tampere (Finlanda)
Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca
10 septembrie 2026
Finlanda - Danemarca 3:0
11 septembrie 2026
Olanda - Belgia 1:3
Serbia - Estonia 3:1
12 septembrie 2026
Danemarca - Olanda 3:0
Belgia - Finlanda 2.3
13 septembrie 2026
Estonia - Danemarca
Finlanda - Serbia
14 septembrie 2026
Serbia - Olanda
Estonia - Belgia
15 septembrie 2026
Belgia - Danemarca
Olanda - Finlanda
16 septembrie 2026
Danemarca - Serbia
Olanda - Estonia
17 septembrie 2026
Serbia - Belgia
Finlanda - Estonia
Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.