Naționala de volei a pierdut dramatic cu Germania, meciul cu Turcia va fi crucial

Echipa masculină de volei a României a fost învinsă de Germania, cu 3:2 (25-22, 25-23, 22-25, 15-25, 15-13), sâmbătă seara, în BTarena din Cluj. Meciul a contat pentru Grupa D a Campionatului European (EuroVolley 2026), găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România.

Tricolorii au luptat până la ultima minge contra Germaniei Foto: Marian Burlacu

Tricolorii au cedat primele două seturi la luptă. Ba, cu mai multă atenție, ei ar fi putut să-și adjudece al doilea act în care au condus spre final cu 21-19 (așa cum au făcut-o în două seturi pierdute cu Letonia).

Oamenii lui Sergiu Stancu au avut forța de a reveni de la 0:2 la seturi (25-22 și 25-15), însă s-au înclinat în tiebreak, la limită (13-15).

Confruntarea a durat două ore și 19 minute de joc, iar la ea au asistat 4.382 de spectatori.

În atac, Cristian-Daniel Chițigoi a reușit 21 de puncte, Alexandru Rață 15, iar Bela Bartha 11. De partea cealaltă, Erik Roehrs (23 p), Tobias Christian Brand (15) și Anton Brehme (11) au fost cei mai eficienți în plan ofensiv.

Jucătorii noștri au stat bine la punctele reușite din serviciu: Chițigoi - 3, Rață - 3, Țăranu Runcan - 2, Magdaș - 1.

La preluare, liberoul Carol-Gabriel Kosinski a avut un procentaj de reușită de 44%, iar Chițigoi 29%. De partea cealaltă s-au evidențiat Brand (25%), Schott (22%) și Reichert (12%).

În sfârșit, la blocaj, Bela Florian Bartha a avut 4 cu punct, în timp ce Chițigoi, Brehme și Krick au reușit câte 3 fiecare.

În urma acestui rezultat, România a obținut un punct, care se adaugă la cele 3 din confruntarea cu Elveția. Germania are 8 puncte și este pe locul 1, iar Franța este pe 2, cu 6 puncte din tot atâtea posibile. Naționala noastră se află pe 3, însă a disputat deja 3 partide. Tocmai de aceea, meciul cu Turcia de luni, 14 septembrie, de la ora 20.00, este crucial. Tricolorii au nevoie de o victorie pentru a păstra șanse de calificare în optimile de finală (primele patru clasate merg mai departe).

În celălalt meci al zilei, Franța a învins Turcia cu 3:0.

România - Germania 2:3

CLUJ (12 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 4.382 * Arbitri: Maria de las Olas Rodriguez (Spania) și Alexandros Mylonakis (Grecia)

Evoluția scorului pe seturi

Setul 1 (30 minute): 8-6, 15-16, 19-21, 22-25

Setul 2 (33 minute): 5-8, 13-16, 21-19, 23-25

Setul 3 (29 minute): 8-7, 16-14, 21-19, 25-22

Setul 4 (24 minute): 8-5, 16-11, 21-15, 25-15

Setul 5 (23 minute): 5-4, 9-10, 12-11, 13-15

România: Claudiu Dumitru (1 punct) - Cristian-Daniel Chițigoi (21p), Ștefan Lupu (2p), Alexandru Rață (15p), Marian Iulian Bala (1p), Bela Florian Bartha (11p) - Carol-Gabriel Kosinski

Au mai evoluat: David Emilian Țăranu Runcan (5p), Rareș Ionuț Bălean, Robert Adrian Aciobăniței (4p), Tudor Magdaș (4p), Sebastian Gabriel Bratu

Rezerve neutilizate: Victor-Ștefan Asmarandei, Sergio Diaconescu

Antrenor: Sergiu Stancu

Germania: Jan Zimmermann - Moritz Reichert (5p), Anton Brehme (11p), Erik Rohrs (23p), Tobias Christian Brand (15p), Tobias Krick (9p) - Ruben Schott

Au mai jucat: Johannes Tille, Tim Peter (1p), Florian Krage, Yann Niclas Bohme, Theo Mohwinkel (2p)

Rezerve nefolosite: Moritz Karutzek, Simon Valentin Torwie

Antrenor: Massimo Botti

Grupa D - Cluj, BT Arena

Program meciuri / Rezultate tehnice

9 septembrie 2026

România – Letonia 1:3

10 septembrie 2026

Franța – Elveția 3:0

Turcia – Germania 1:3

11 septembrie 2026

Germania – Letonia 3:0

Elveția – România 1:3

12 septembrie 2026

Franța – Turcia 3:0

România – Germania 2:3

13 septembrie 2026

Elveția – Turcia (ora 17.00)

Letonia – Franța (ora 20.00)

14 septembrie 2026

Germania – Elveția (ora 17.00)

România – Turcia (ora 20.00)

15 septembrie 2026

Letonia – Elveția (ora 17.00)

Franța – Germania (ora 20.00)

16 septembrie 2026

Turcia – Letonia (ora 17.00)

Franța – România (ora 20.00)

Clasament

1. Germania 8 puncte (3 meciuri)

2. Franța 6 puncte (2 meciuri)

3. România 4 puncte (3 meciuri)

4. Letonia 3 puncte (2 meciuri)

5. Elveția 0 puncte (2 meciuri)

6. Turcia 0 puncte (2 meciuri)

Celelalte grupe

Grupa A, Modena (Italia)

Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia

10 septembrie 2026

Italia - Suedia 3:0

11 septembrie 2026

Cehia - Grecia 3:1

Slovacia - Slovenia 0:3

12 septembrie 2026

Suedia - Cehia 2:3

Grecia - Italia 0:3

13 septembrie 2026

Slovenia - Suedia

Italia - Slovacia

14 septembrie 2026

Slovacia - Cehia

Slovenia - Grecia

15 septembrie 2026

Grecia - Suedia

Cehia - Italia

16 septembrie 2026

Suedia - Slovacia

Cehia - Slovenia

17 septembrie 2026

Slovacia - Grecia

Italia - Slovenia

Grupa B, Sofia (Italia)

Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel

9 septembrie 2026

Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0

10 septembrie 2026

Polonia - Portugalia 3:0

Israel - Ucraina 1:3

11 septembrie 2026

Ucraina - Macedonia de Nord 3:0

Portugalia - Bulgaria 0:3

12 septembrie 2026

Polonia - Israel 3:0

Bulgaria - Ucraina 1:3

13 septembrie 2026

Portugalia - Israel

Macedonia de Nord - Polonia

14 septembrie 2026

Ucraina - Portugalia

Bulgaria - Israel

15 septembrie 2026

Macedonia de Nord - Portugalia

Polonia - Ucraina

16 septembrie 2026

Israel - Macedonia de Nord

Polonia - Bulgaria

Grupa C, Tampere (Finlanda)

Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca

10 septembrie 2026

Finlanda - Danemarca 3:0

11 septembrie 2026

Olanda - Belgia 1:3

Serbia - Estonia 3:1

12 septembrie 2026

Danemarca - Olanda 3:0

Belgia - Finlanda 2.3

13 septembrie 2026

Estonia - Danemarca

Finlanda - Serbia

14 septembrie 2026

Serbia - Olanda

Estonia - Belgia

15 septembrie 2026

Belgia - Danemarca

Olanda - Finlanda

16 septembrie 2026

Danemarca - Serbia

Olanda - Estonia

17 septembrie 2026

Serbia - Belgia

Finlanda - Estonia

Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.