Voleibaliștii români vor ocupa locul 3 în Grupa D și vor întâlni Ucraina sau Bulgaria în „optimile” CE

Echipa masculină de volei a României nu mai poate pierde locul 3 în Grupa D a Campionatului European, Grupa D de la Cluj, indiferent de rezultatul meciului cu Franța pe care-l va susține astăzi (miercuri, 16 septembrie), la ora 20.00 (în direct la TVR Sport).

Echipa României a avut evoluții bune la această ediție a Campionatului European Foto: Marian Burlacu

Victoria surprinzătoare (3:1) pe care Elveția a obținut-o în fața Letoniei a făcut ca naționala antrenată de Sergiu Stancu să fie sigură de această poziție. Pe de altă parte, România nu mai poate urca mai sus de locul 3 după ce Franța s-a impus cu 3:0, aseară, în fața Germaniei.

Practic, înaintea disputelor de astăzi se cunosc primele trei clasate: 1. Franța 12 puncte (12:1), 2. Germania 11p (12:7), 3. România 7p (9:8).

Pentru ultimul loc care asigură prezența în optimile de finală se vor lupta Turcia (3 puncte / 5:9) și Letonia (3 puncte / 5:10). Confruntarea e programată astăzi, la ora 17.00, în sala polivalentă din Cluj.

La ora 20.00, România va disputa un meci al orgoliilor cu Franța. La ediția din 2023 a Campionatului European, naționala noastră a câștigat surprinzător (3:1) meciul din grupă. Apoi, în sferturile de finală, „Cocoșii” s-au revanșat impunându-se cu 3:0, însă nu atât de ușor precum o arată scorul - a fost 22-25, 14-25, 25-27 pe seturi.

Succesul obținut în urmă cu trei ani îi face pe voleibaliștii români să privească cu încredere meciul cu campionii olimpici din 2020 și 2024. Ei știu că nu va fi deloc simplu, dar nu au nimic de pierdut.

Înaintea partidei, Franța se află pe locul 7 în ierarhia mondială, iar România pe 28.

Pentru România, turneul final al Campionatului European va continua la Sofia. Acolo ei vor disputa meciul din optimile de finală. Adversară le va fi formația clasată pe locul 2 în Grupa B. În acest moment, pe acea poziție se află Ucraina, care este la egalitate de puncte, 12, cu Polonia, însă are setaveraj mai slab (12:5, în timp ce Polonia a câștigat 12 seturi fără să piardă vreunul).

Clasamentul poate fi influențat de rezultatul partidei Polonia - Bulgaria de astăzi. Dacă Polonia câștigă, atunci Ucraina și Bulgaria rămân pe locurile 2, respectiv 3. În cazul unui succes al gazdelor cu 3:0, acestea urcâ pe locul 2 la setaveraj (13:4 față de 12:5).

Și dacă se impune cu 3:1 Bulgaria termină pe 2. Atunci va avea setaveraj 13:5 (2,6), în timp ce Ucraina va rămâne cu 12:5 (2,4). Și precizez că tocmai de aceea scriu rezultatele la volei cu semnul împărțirii (3:0, 3:1, 3:2) și nu cu minus (3-0, 3-1, 3-2). Adică fiindcă la volei seturile câștigate se împart la cele pierdute, spre deosebire de alte sporturi unde golurile primite se scad din cele marcate.

La o victorie cu 3:2, Bulgaria va rămâne pe locul 3 al clasamentului. Așa cum se va întâmpla și dacă va pierde (1:3 sau 0:3) cu Polonia.

Grupa D - Cluj, BT Arena

Program meciuri / Rezultate tehnice

9 septembrie 2026

România – Letonia 1:3

10 septembrie 2026

Franța – Elveția 3:0

Turcia – Germania 1:3

11 septembrie 2026

Germania – Letonia 3:0

Elveția – România 1:3

12 septembrie 2026

Franța – Turcia 3:0

România – Germania 2:3

13 septembrie 2026

Elveția – Turcia 0:3

Letonia – Franța 1:3

14 septembrie 2026

Germania – Elveția 3:1

România – Turcia 3:1

15 septembrie 2026

Letonia – Elveția 1:3

Franța – Germania 3:0

16 septembrie 2026

Turcia – Letonia (ora 17.00)

Franța – România (ora 20.00)

Clasament

1. Franța 12 puncte (4 meciuri)

1. Germania 11 puncte (5 meciuri)

3. România 7 puncte (4 meciuri)

4. Turcia 3 puncte (4 meciuri)

5. Letonia 3 puncte (4 meciuri)

6. Elveția 3 puncte (5 meciuri)

Celelalte grupe

Grupa A, Modena (Italia)

Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia

10 septembrie 2026

Italia - Suedia 3:0

11 septembrie 2026

Cehia - Grecia 3:1

Slovacia - Slovenia 0:3

12 septembrie 2026

Suedia - Cehia 2:3

Grecia - Italia 0:3

13 septembrie 2026

Slovenia - Suedia 3:0

Italia - Slovacia 3:1

14 septembrie 2026

Slovacia - Cehia 0:3

Slovenia - Grecia 1:3

15 septembrie 2026

Grecia - Suedia 3:1

Cehia - Italia 1:3

16 septembrie 2026

Suedia - Slovacia

Cehia - Slovenia

17 septembrie 2026

Slovacia - Grecia

Italia - Slovenia

Clasament

1. Italia 12 puncte (4 meciuri)

2. Cehia 8 puncte (4 meciuri)

3. Slovenia 6 puncte (3 meciuri)

4. Grecia 6 puncte (4 meciuri)

5. Suedia 1 punct (4 meciuri)

6. Slovacia 0 puncte (3 meciuri)

Grupa B, Sofia (Bulgaria)

Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel

9 septembrie 2026

Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0

10 septembrie 2026

Polonia - Portugalia 3:0

Israel - Ucraina 1:3

11 septembrie 2026

Ucraina - Macedonia de Nord 3:0

Portugalia - Bulgaria 0:3

12 septembrie 2026

Polonia - Israel 3:0

Bulgaria - Ucraina 1:3

13 septembrie 2026

Portugalia - Israel 2:3

Macedonia de Nord - Polonia 0:3

14 septembrie 2026

Ucraina - Portugalia 3:0

Bulgaria - Israel 3:1

15 septembrie 2026

Macedonia de Nord - Portugalia 0:3

Polonia - Ucraina 3:0

16 septembrie 2026

Israel - Macedonia de Nord

Polonia - Bulgaria

Clasament

1. Polonia 12 puncte (4 meciuri)

2. Ucraina 12 puncte (5 meciuri)

3. Bulgaria 9 puncte (4 meciuri)

4. Portugalia 4 puncte (5 meciuri)

5. Israel 2 puncte (4 meciuri)

6. Macedonia de Nord 0 puncte (4 meciuri)

Grupa C, Tampere (Finlanda)

Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca

10 septembrie 2026

Finlanda - Danemarca 3:0

11 septembrie 2026

Olanda - Belgia 1:3

Serbia - Estonia 3:1

12 septembrie 2026

Danemarca - Olanda 3:0

Belgia - Finlanda 2.3

13 septembrie 2026

Estonia - Danemarca 0:3

Finlanda - Serbia 3:0

14 septembrie 2026

Serbia - Olanda 3:2

Estonia - Belgia 1:3

15 septembrie 2026

Belgia - Danemarca 3:1

Olanda - Finlanda 2:3

16 septembrie 2026

Danemarca - Serbia

Olanda - Estonia

17 septembrie 2026

Serbia - Belgia

Finlanda - Estonia

Clasament

1. Finlanda 10 puncte (4 meciuri)

2. Belgia 10 puncte (4 meciuri)

3. Danemarca 6 puncte (4 meciuri)

4. Serbia 5 puncte (3 meciuri)

5. Olanda 2 puncte (4 meciuri)

6. Estonia 0 puncte (3 meciuri)

Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.