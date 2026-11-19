Sorana Cîrstea a traversat unul dintre cei mai buni ani ai carierei, deși pornise acest sezon cu gândul că se va opri din tenisul profesionist.

Sorana Cîrstea Foto: EPA

La 36 de ani, românca a avut rezultate excelente și a încheiat anul aproape de vârful clasamentului WTA. Cu toate acestea, la două săptămâni de la ultima apariție pe teren, nu a confirmat oficial că se retrage. Această întârziere le dă speranțe fanilor, care cred că jucătoarea ar putea să-și schimbe planurile.

Un semn care îi face pe fani să creadă că Sorana Cîrstea nu a luat încă decizia finală

La începutul anului, situația Soranei Cîrstea era destul de complicată. După o accidentare serioasă, sportiva luase în calcul să încheie cariera la finalul sezonului 2026. Numai că lucrurile au evoluat mult mai bine decât se aștepta. Românca și-a recăpătat forma, a început anul cu un succes la Transylvania Open și a continuat să obțină rezultate importante.

Printre cele mai bune performanțe s-au numărat calificarea în sferturile de finală la Roland Garros, semifinala de la Roma și prezența în optimile de la US Open. În plus, Cîrstea a urcat până pe locul 15 WTA, cea mai bună poziție ocupată vreodată în clasamentul mondial. A încheiat sezonul pe locul 16, confirmând că a avut un an deosebit.

Ultimul turneu al româncei a fost cel de la Hong Kong

De atunci așteptarea unui anunț despre viitorul ei a crescut. Un amănunt legat de statutul său din tenis le-a atras însă atenția fanilor. Sorana figurează în continuare în evidențele Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) și nu apare ca sportivă retrasă. Acest lucru nu înseamnă automat că va continua să joace, dar arată că retragerea nu a fost înregistrată oficial. Cât timp se află pe lista de monitorizare antidoping, românca trebuie să respecte regulile programului: să anunțe unde se găsește și să fie disponibilă pentru eventuale controale, inclusiv în perioadele în care nu participă la competiții.

Pentru un sportiv care a decis să se retragă, aceste obligații nu mai sunt necesare după încheierea procedurilor. De aceea, faptul că Sorana Cîrstea figurează încă în sistem a alimentat speranțele celor care își doresc să o vadă în continuare pe teren. Deocamdată, însă, viitorul carierei sale rămâne neclar, conform eurosport.ro.