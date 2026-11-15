Sorana Cîrstea termină anul 2026 în elita mondială

Sorana Cîrstea a avut un sezon foarte bun, reușind să se mențină printre cele mai bune jucătoare de tenis din lume, chiar și la 36 de ani. Românca va încheia anul 2026 pe locul 16, o performanță importantă în această etapă a carierei, conform clasamentului WTA.

Sorana Cîrstea a avut un sezon foarte bun Foto: EPA

Ultimul turneu al sezonului a fost Hong Kong Open, unde sportiva din București a ajuns până în sferturile de finală. Acolo, a fost învinsă de rusoaica Alexandra Shubladze, cu 2-6, 3-6, însă acest rezultat nu șterge parcursul foarte bun avut de-a lungul anului.

Unul dintre cele mai importante momente ale sezonului a fost participarea la Roland Garros, unde Sorana a ajuns în sferturile de finală, egalându-și cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam. Nici la US Open nu a dezamăgit, oprindu-se în optimile de finală. În plus, românca a câștigat pentru a patra oară în carieră turneul Transylvania Open.

Sorana Cîrstea are și o performanță aparte în clasamentul mondial

Românca este cea mai bine clasată jucătoare de peste 35 de ani. În primele 100 de poziții WTA se mai află doar două sportive născute înainte de 1991: germanca Tatjana Maria, pe locul 68, și chinezoaica Shuai Zhang, pe locul 98. Astfel, indiferent de decizia pe care o va lua în privința viitorului său în tenis, Sorana Cîrstea poate privi în urmă la un sezon de care are toate motivele să fie mândră.

Sorana Cîrstea a atins apogeul carierei după 35 de ani

Deși are în spate aproape două decenii petrecute în circuitul profesionist, Sorana Cîrstea a reușit cele mai bune rezultate ale carierei în ultimii ani. La începutul lui 2025, românca se afla în afara primelor 100 de jucătoare din clasamentul WTA, însă rezultatele obținute ulterior au ajutat-o să urce constant în ierarhia mondială.

Mai mult, în 2026, la 36 de ani, sportiva din București a ajuns pe locul 15 WTA, cea mai bună poziție ocupată vreodată în carieră. Tot în acest an, Sorana a reușit o victorie de referință. În luna mai, la turneul WTA 1000 de la Roma, a învins-o pentru prima dată pe jucătoarea aflată pe primul loc în clasamentul mondial, Aryna Sabalenka. Românca s-a impus în trei seturi, cu 2-6, 6-3, 7-5, bifând una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale.