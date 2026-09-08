Bernie Ecclestone a fost oprit pe aeroport fiindcă avea în bagaj o pușcă

Bernie Ecclestone a dezvăluit că a fost oprit de poliţie pe un aeroport din Portugalia pentru că avea în bagaje o puşcă pe care intenţiona să o folosească într-o competiţie de talere.

Bernie Ecclestone a devenit faimos după ce a condus Formula 1 Foto: EPAImages

În vârstă de 95 de ani, britanicul a declarat pentru Press Association că a trebuit să „predea" arma respectivă, pentru că nu avea documentele necesare. Acesta a negat, însă, că ar fi fost arestat, aşa cum s-a vehiculat în presa europeană.

Evenimentul s-a petrecut luni, după ce Ecclestone a aterizat în Cascais, la aproximativ 32 de kilometri de Lisabona. Fostul şef al Formulei 1 a ajuns acolo cu un zbor din Elveţia.

Ecclestone a spus că a vorbit cu ofiţeri vamali şi „patru ofiţeri de poliţie" timp de „aproximativ o oră". „Aveam de gând să particip în Portugalia la o competiţie de talere, despre care aflasem doar cu câteva zile în urmă, deoarece Fabiana (soţia lui) a întâlnit pe cineva când se întorcea din Brazilia în Portugalia. El a spus că se înscrie la o competiţie de tir. Aşa că m-a sunat şi mi-a spus: 'E ceva aici la care ar trebui să te duci să te uiţi. De ce nu vii să te alături?' Şi am spus: 'Ei bine, asta nu ar fi o idee rea'. Întrucât am deja arme în Elveţia, care au fost importate corect, pentru că practicăm tirul acolo, am adus arma cu mine", a explicat Ecclestone.

Cel care a condus Formula 1 timp de patru decenii, până în 2017, a continuat: „Am trecut prin vamă şi oamenii mă cunosc foarte bine. Au spus: Ai ceva de declarat? Am spus că nu, nimic, doar toate lucrurile personale obişnuite”, a adăugat el.

Britanicul a menţionat că nu avea o aşa numită „carte albastră” pentru armă. Poliţia i-a spus că, de fapt, încercase să importe o armă în ţară. I s-a cerut să predea arma, să plătească taxa pe ea şi să o importe temporar.

Ca răspuns la știrile conform cărora ar fi fost arestat, Ecclestone a răspuns: „Nu. Poliţia a fost foarte amabilă şi a făcut tot posibilul să ne împiedice să facem ceea ce trebuia să facem".

În urmă cu patru ani, Ecclestone a avut un pistol asupra sa înainte de a se îmbarca într-un zbor în Sao Paulo, Brazilia. A fost oprit de poliţie şi a trebuit să plătească 6.000 de reali brazilieni (1.000 de lire sterline) autorităţilor locale. Arma a fost confiscată.

Bernard Charles Ecclestone s-a născut în 28 octombrie 1930, la Bungay, în Anglia. Om de afaceri britanic, a fost director executiv al Grupului Formula 1, cea care administrează Formula 1 și controlează drepturile comerciale asupra sportului și deține parțial Delta Topco, compania mamă anterioară finală a Grupului Formula 1. A deținut această poziție timp de aproape 40 de ani și, ca atare, el a fost descris în jurnalism drept „Supremo F1”. De asemenea, Ecclestone și partenerul de afaceri Flavio Briatore au deținut și clubul de fotbal englez Queens Park Rangers între 2007 și 2011.