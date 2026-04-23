Egalitate aproape perfectă între Manchester City și Arsenal Londra, cu 5 etape rămase în Anglia. Titlul se poate decide la golaveraj

Duel pasionant pentru titlu în campionatul de fotbal din Anglia, unde Manchester City a revenit miercuri seară în fruntea Premier League pentru prima dată din august. Fostul lider, Arsenal, a fost detronat.

După 1-0 cu Burnley (gol Haaland), care a retrogradat cu 5 runde înainte de final, City este la egalitate de puncte cu Arsenal, care a marcat cu trei goluri mai puțin decât echipa lui Guardiola.

Ambele au 70 de puncte, ambele au jucat 33 de meciuri și ambele au „+37” la golaveraj, criteriul principal în caz de egalitate. Pep Guardiola conduce, după ce a marcat mai multe goluri, 66 față 63.

Este prima dată din 3 octombrie când Arsenal nu conduce clasamentul Premier League și prima dată din 21 august când City este în frunte. Următoarele cinci meciuri vor decide cine va ridica trofeul.

Cursa pentru Premier League se reia de la distanță sâmbătă, când Arsenal o va găzdui pe Newcastle, în timp ce City merge pe Wembley, pentru a o înfrunta pe Southampton pentru un loc în finala Cupei FA pe 16 mai. În calea „tunarilor” vor mai ieși Fulham, West Ham, Burnley și Crystal Palace.

City revine în Premier League pe 4 mai, la Everton, iar în următoarele 20 de zile le va mai înfrunta Brentford, Bournemouth, Crystal Palace și pe Aston Villa. Pe 24 mai, la sfârșitul ultimei runde, una dintre City și Arsenal va ridica trofeul Premier League. Dacă își vor câștiga toate meciurile, golurile vor face diferența.