Un italian este urmașul lui Pep Guardiola la Manchester City. Spaniolul părăsește echipa după un deceniu

Pep Guardiola (55 de ani) nu va mai fi managerul echipei de fotbal Manchester City începând de săptămâna viitoare. Lipsește doar anunțul oficial.

Clubul i-ar fi ales deja succesorul: Enzo Maresca (46 de ani). Deocamdată, totul este doar un zvon, reluat de întreaga presă engleză, dar ar trebui să devină realitate în următoarele 2-3 zile.

Dacă City nu reușește să o învingă Bournemouth în această seară în campionat, va oferi titlul echipei Arsenal. Ultimul meci de campionat de la Manchester, duminică, împotriva lui Aston Villa, ar trebui să fie un rămas-bun de la antrenorul care a transformat-o pe City într-o putere a fotbalului mondial.

Pep mai are un an de contract, dar a decis că este momentul potrivit să o părăsească Manchester și să ia o pauză de la fotbal. Vrea să-și reîncarce bateriile și să evalueze următoarea provocare, care ar putea fi o echipă națională pe să o aleagă după Cupa Mondială de la vară sau după Euro 2028.

Spaniolul este la City de 10 ani: a câștigat 20 de trofee, ultimul fiind Cupa FA, sâmbăta trecută, împotriva lui Chelsea. A reușit tripla din 2023, șase titluri în Premier League în șapte ani.

Primul nume de pe listă, singurul până în prezent, este italianul Enzo Maresca. A lăsat o impresie excelentă la Manchester, atât ca antrenor al echipei Under-23, cât și ca asistent al lui Pep în sezonului istoric al triplei.

Perioadele sale la Leicester și un an și jumătate la Chelsea, unde a câștigat Cupa Mondială a Cluburilor, Conference League și a condus cea mai tânără echipă din istoria Premier League pe locul 4, nu au făcut decât să-i îmbunătățească CV-ul. Maresca a demisionat de la Chelsea la sfârșitul lunii decembrie.