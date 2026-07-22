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Pep Guardiola ar putea deveni antrenorul unei mari naționale de fotbal

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Socotit a fi unul dintre cei mai valoroși antrenori de fotbal din lume, Pep Guardiola (55 de ani) s-a despărțit în această vară de Manchester City. Spaniolul negociază cu Federația Italiană de Fotbal (FIGC), însă și în Insulă unii l-ar dori în locul lui Thomas Tuchel.

Pep Guardiola a făcut din Manchester City una dintre echipele de top din Anglia (Foto: EPAImages)
Pep Guardiola a făcut din Manchester City una dintre echipele de top din Anglia (Foto: EPAImages)

Forul de la Roma a demarat negocierile cu Guardiola pentru preluarea postului de selecționer al Squadrei Azzurra, rămas vacant după plecarea lui Gennaro Gattuso, în urma ratării calificării la Cupa Mondială, 2026.

Președintele Federației italiene de fotbal (FIGC), Giovanni Malago, a precizat, totodată, că federația ar fi dispusă să facă o excepție bugetară în cazul fostului antrenor al echipei Manchester City. „Au fost făcute excepții, de exemplu, în ceea ce privește numele care este atât de proeminent în aceste zile: Pep Guardiola. A fost important și corect să se deschidă un dialog și să se mențină viu, dar acest lucru nu ar trebui interpretat ca o lipsă de considerație pentru ceilalți candidați”, a adăugat Malago.

Guardiola a antrenat doar trei echipe de club din 2007 încoace (Foto: EPAImages)
Guardiola a antrenat doar trei echipe de club din 2007 încoace (Foto: EPAImages)

Conducătorul FIGC a dat asigurări că o decizie privind înlocuitorul lui Gennaro Gattuso va fi luată în curând. Pe lângă Guardiola, președintele FIGC a spus că printre candidați se numără Roberto Mancini, ultimul antrenor care a câștigat un titlu cu echipa națională a Italiei, la Euro 2020 (desfășurat în 2021), și Andrea Pirlo, deși a clarificat că nu sunt singurii pretendenți la această funcție. Aflat la conducerea Federației Italiene de Fotbal de circa o lună, Malago a adăugat că lista candidaților ar putea include și un nume neașteptat. „S-ar putea să existe o surpriză. Mai așteptați câteva zile și veți ști totul”, a concluzionat el.

În weekendul trecut, directorul tehnic al FIGC, Paolo Maldini, și consilierul său, Leonardo, s-au deplasat la Barcelona, unde l-au întâlnit pe Pep Guardiola pentru a discuta posibilitatea ca antrenorul spaniol să preia funcția de selecționer.

Tehnicianul spaniol nu are în prezent un angajament. Acesta a antrenat în ultimii zece ani echipa engleză Manchester City, cu care a cucerit în total 20 de trofee. În locul lui Guardiola, gruparea engleză l-a numit pe italianul Enzo Maresca în funcția de antrenor principal.

Guardiola s-a despărțit de Manchester City în primăvară (Foto: EPAImages)
Guardiola s-a despărțit de Manchester City în primăvară (Foto: EPAImages)

Fost antrenor la Barcelona (2007-2012), Bayern Munchen (2013-2016) și Manchester City (2016-2026), Pep Guardiola ar fi dorit și la echipa de fotbal a Angliei. Pe de altă parte, nu puțin spun că acestuia îi place să antreneze formații de club.

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