Scandal în sportul românesc. Foști antrenori rup tăcerea despre abuzuri și haosul de după Mondialele de la Jakart

Tensiunile din gimnastica românească ies din nou la iveală. Într-o ediție specială a podcastului internațional GymCastic, foștii antrenori ai lotului României, Daymon Jones și Patrick Kiens, au vorbit deschis despre acuzațiile de abuz și atmosfera toxică din jurul Federației Române de Gimnastică.

”Cultura veche” și eșecul conducerii

Cei doi tehnicieni au descris o cultură de antrenament „învechită și rigidă”, în care sportivii erau adesea supuși presiunilor psihice extreme.

Ei au menționat că mai multe gimnaste au făcut plângeri oficiale pentru comportamente abuzive, iar anchetele interne au scos la iveală un climat tensionat, alimentat de lipsa de transparență și de luptele pentru putere din federație.

„Am văzut lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată într-o sală de gimnastică modernă. Este vorba de respect, nu de frică”, a spus Daymon Jones în cadrul interviului.

Discuția a atins și subiectul alegerilor recente din Federația Română de Gimnastică, despre care foștii antrenori spun că au fost marcate de interese de grup și decizii luate „departe de binele sportivilor”.

Potrivit lor, lipsa unei viziuni unitare și rezistența la schimbare au blocat modernizarea sistemului.

Concluzii după Mondialele de la Jakarta

În a doua parte a podcastului, cei doi au analizat Campionatele Mondiale de la Jakarta 2025, unde România nu a reușit să-și recâștige locul în elita mondială.

Jones și Kiens au comparat performanțele naționale cu strategiile marilor puteri din gimnastică, China, SUA și Italia, și au subliniat nevoia unui „reset total” pentru relansarea programului românesc.

„România are talent. Ce lipsește e un sistem sănătos, bazat pe încredere, nu pe frică”, a spus Patrick Kiens în cadrul interviului.