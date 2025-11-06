Mutare surpriză în gimnastică. Ana Bărbosu a lăsat Steaua pentru marea rivală

După plecarea lui David Popovici, Steaua mai pierde un nume important. Gimnasta Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a semnat cu rivala tradițională, Dinamo București.

Sportiva care a cucerit aurul la sol și argintul la bârnă la Campionatele Europene de la Leipzig a ales clubul din „Ștefan cel Mare”, deși, potrivit surselor, se afla în negocieri avansate cu Steaua.

Ana Bărbosu a semnat cu Dinamo

Aflată în prezent în Statele Unite, unde este studentă la prestigioasa Universitate Stanford, Ana Bărbosu a lăsat o procură fratelui său pentru a o reprezenta în cazul în care oficialii cluburilor din România ar fi dorit să discute o revenire.

Contactele cu Steaua nu s-au concretizat, iar gimnasta a ajuns, în cele din urmă, la o înțelegere cu Dinamo. Ionuț Popa, președintele clubului din „Ștefan cel Mare”, a confirmat mutarea.

„Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a declarat Popa pentru Golazo.

Georgeta Andrunache, vicepreședinta clubului Dinamo, a confirmat la rândul ei „transferul” și a subliniat că Bărbosu va fi un exemplu pentru generațiile viitoare.

„Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma că și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct”, a spus Georgeta Andrunache.