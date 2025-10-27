Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament

Denisa Golgotă, în vârstă de 23 de ani, una dintre cele mai talentate gimnaste ale României, a lansat acuzații serioase la adresa unor persoane din lotul național și din cadrul Federației Române de Gimnastică. Sportiva susține că a fost hărțuită și că, deși a depus plângeri oficiale la forul de specialitate, acestea nu au fost luate în considerare.

Revenită în competiții anul acesta, după o pauză de patru ani și retragerea anunțată în 2020, Golgotă a reușit performanțe notabile la Campionatele Mondiale de la Jakarta, unde s-a clasat pe locul 7 în finalele de la sol și bârnă. Cu toate acestea, gimnasta afirmă că în spatele rezultatelor se ascunde o perioadă dificilă, marcată de tensiuni și comportamente abuzive din mediul sportiv.

”Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament. A fost vorba atât de bullying, cât și de hărțuire. Am depus o plângere care a fost total ignorată de Federație. Cam toată lumea știe la ce mă refer. Persoanele cu care mă antrenez sunt cele care m-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic”, a declarat Denisa Golgotă la revenirea în țară.

Denisa Golgotă, acuzații de hărțuire în gimnastică

Surse apropiate lotului național au transmis că Denisa Golgotă s-ar fi referit, în declarațiile sale recente, la Sabrina și Camelia Voinea. Cele trei sportive se antrenau în aceeași sală, în cadrul pregătirilor pentru competițiile internaționale.

Denisa Golgotă a vorbit public despre experiențele neplăcute trăite în sala de antrenament și despre faptul că plângerile sale adresate Federației Române de Gimnastică nu ar fi fost luate în considerare. Niciuna dintre persoanele menționate nu a oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial privind acuzațiile.

”În sală mai sunt doar Camelia și Sabrina Voinea. Nimeni altcineva nu mai e acolo”, au menționat sursele iAMsport.

Reacția Cameliei Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei

Scandalul din gimnastica românească ia amploare. Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei Sabrina Voinea, a avut o reacție fermă după acuzațiile lansate de Denisa Golgotă. Fosta mare sportivă susține că declarațiile făcute de Denisa sunt false și spune că va apela la instanță dacă aceasta nu își va cere scuze public.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni", a declarat Camelia Voinea pentru GSP.