Rusia acuză Ucraina că subminează planul american de pace: „Și-au intensificat eforturile pentru a-l torpila”

Liderii de la Moscova susțin că noua propunere prezentată de Kiev diferă radical de documentul negociat cu Statele Unite și avertizează că, în aceste condiții, un acord final devine imposibil.

Rusia a acuzat vineri Ucraina că încearcă să „torpileze” negocierile privind planul american pentru încheierea războiului, afirmând că documentul prezentat recent de Kiev este „radical diferit” de cel discutat anterior între Moscova și Washington. Informația este relatată de AFP.

Declarațiile au fost făcute de adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, care a susținut că șansele unui acord depind atât de munca depusă, cât și de voința politică a celeilalte părți.

„De munca noastră şi de voinţa politică a celeilalte părţi va depinde capacitatea noastră de a face ultimul efort şi de a ajunge la un acord. În special într-un context în care Kievul şi sponsorii săi, în special din sânul Uniunii Europene, care nu sunt favorabili unui acord, şi-au intensificat eforturile pentru a-l torpila”, a declarat Riabkov la televiziune, potrivit Agerpres.

Moscova invocă liniile trasate la summitul Putin-Trump

Oficialul rus a avertizat că, fără abordarea cauzelor profunde ale conflictului, nu poate exista un acord durabil. „Fără o soluţionare adecvată a problemelor care sunt la origine acestei crize, va fi pur şi simplu imposibil să se ajungă la un acord definitiv”, a spus Riabkov.

Acesta a făcut apel „să se rămână în limitele fixate” de summitul dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, organizat în Alaska în august 2025. În lipsa respectării acestor parametri, a avertizat diplomatul rus, „niciun acord nu va putea fi încheiat”.

Planul prezentat de Kiev, diferit de așteptările Moscovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat miercuri o nouă versiune a planului american, modificată după negocieri cu Kievul, față de varianta inițială făcută publică în urmă cu mai bine de o lună.

Noul document, structurat în 20 de puncte, propune o înghețare a liniei frontului, fără a oferi o soluție imediată pentru disputele teritoriale. De asemenea, planul renunță la două cereri-cheie ale Moscovei: retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas și un angajament juridic obligatoriu al Ucrainei de a nu adera la NATO.

Reacția Rusiei a fost una dură. „Acest plan, dacă se poate numi aşa, diferă radical de cele 27 de puncte pe care le-am elaborat în ultimele săptămâni, de la începutul lunii decembrie, în colaborare cu partea americană”, a afirmat vineri Serghei Riabkov.