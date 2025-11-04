FRGR a decis: Amalia Lică e sportiva anului. Surprize mari în top 10

Amalia Lică continuă să scrie istorie în gimnastica ritmică românească. Federația Română de Gimnastică Ritmică (FRGR) a desemnat-o, luni, drept cea mai bună sportivă a anului 2024, anunțul fiind făcut pe pagina oficială de Facebook a forului.

La doar 16 ani, Amalia a avut un sezon spectaculos, încununat cu medalia de argint la măciuci, cucerită la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, una dintre cele mai importante performanțe din cariera ei de până acum.

Sportiva de la ACS Dandri a bifat și alte rezultate remarcabile în 2024: bronz la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor de la Tokyo, dar și trei medalii la Cupele Europene, bronz la panglică la Baku, argint la măciuci și bronz la cerc la Burgas.

În clasamentul întocmit de FRGR, Amalia Lică a fost urmată de Andreea Verdeș (CS Corrado Iași) și Patricia Stanciu (ACS Dandri), completând astfel podiumul celor mai valoroase gimnaste ale anului.

Un sezon de vis pentru tânăra care promite să ducă gimnastica ritmică românească din nou în elita mondială!

Cele mai bune zece sportive ale anului la Federația Română de Gimnastică Ritmică

1. Amalia Lică (ACS Dandri)

2. Andreea Verdeş (CS Corrado Iaşi)

3. Patricia Stanciu (ACS Dandri)

4. Rebecca Ulvoczki (CS UNEFS Bucureşti)

5. Bianca Răutu (CSŞ Unirea Iaşi)

5. Andreea Năstasă (CS UNEFS Bucureşti)

6. Vanesa Ciochină (CSM Arad)

7. Maya Urlich (CS Victoria Cumpăna)

7. Maia Metea (CSM Cluj-Napoca)

8. Sophia Wurtz (CSŞ Nr.1 Timişoara)

9. Izabela Petean (CSM Cluj-Napoca)

10. Delia-Maria Cantemir (CSŞ Unirea Iaşi)