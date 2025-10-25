România, fără medalie la Mondialele de Gimnastică artistică. Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, execuții modeste

La Campionatul Mondial de gimnastică artistică de la Jakarta, Sabrina Voinea (18 ani) a terminat pe locul 4 în finala de la sol. Colega ei, Denisa Golgotă (23 ani), a încheiat pe locul 7.

Sabrina a participat și la finala la bârnă, însă a încheiat tot pe locul 7. Chiar dacă în calificări reușise să fie prima, cu 13,666 puncte, evoluția din finală nu a fost suficient de bună pentru a o menține pe podium, obținând 13,466 puncte. Denisa Golgotă a strâns 12,233 puncte.

Medalia de aur a fost câștigată de japoneza Aiko Sugihara (13,833 puncte), urmată de britanicele Ruby Evans și Abigail Martin.

România nu a mai luat medalii la Mondiale de 10 ani, de la Glasgow, când Marian Drăgulescu a obținut argint la sărituri, iar Larisa Iordache bronz la individual compus.

Clasamentul finalei de la sol

1. Aiko Sugihara (Japonia) - 13.833

2. Ruby Evans (Marea Britanie) - 13.666

3. Abigail Martin (Marea Britanie) - 13.466

4. Sabrina Voinea (România) - 13,466

5. Rina Kishi (Japonia) - 13.033

6. Dulcy Caylor (SUA) - 12.966

7. Denisa Golgotă (România) - 12.233

8. Giulia Perotti (Italia) - 11.633

