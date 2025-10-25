România, fără medalie la Mondialele de Gimnastică artistică. Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, execuții modeste

România, fără medalie la Mondialele de Gimnastică artistică. Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, execuții modeste0
La Campionatul Mondial de gimnastică artistică de la Jakarta, Sabrina Voinea (18 ani) a terminat pe locul 4 în finala de la sol. Colega ei, Denisa Golgotă (23 ani), a încheiat pe locul 7.
Sabrina a participat și la finala la bârnă, însă a încheiat tot pe locul 7. Chiar dacă în calificări reușise să fie prima, cu 13,666 puncte, evoluția din finală nu a fost suficient de bună pentru a o menține pe podium, obținând 13,466 puncte. Denisa Golgotă a strâns 12,233 puncte.
Medalia de aur a fost câștigată de japoneza Aiko Sugihara (13,833 puncte), urmată de britanicele Ruby Evans și Abigail Martin.
România nu a mai luat medalii la Mondiale de 10 ani, de la Glasgow, când Marian Drăgulescu a obținut argint la sărituri, iar Larisa Iordache bronz la individual compus.
Clasamentul finalei de la sol
1. Aiko Sugihara (Japonia) - 13.833
2. Ruby Evans (Marea Britanie) - 13.666
3. Abigail Martin (Marea Britanie) - 13.466
4. Sabrina Voinea (România) - 13,466
5. Rina Kishi (Japonia) - 13.033
6. Dulcy Caylor (SUA) - 12.966
7. Denisa Golgotă (România) - 12.233
8. Giulia Perotti (Italia) - 11.633
