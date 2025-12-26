Noul ministru al Economiei: „Dacă aş spune că anul viitor va fi unul foarte uşor, aş minţi”. Ce estimări are Irineu Darău

Irineu Darău, noul ministrul al Economiei, a afirmat vineri seară că ar minţi dacă ar spune că anul viitor va fi unul uşor, estimând că 2026 va fi, în continuare, unul greu, oficialul catalogându-l drept unul de „calibrare”.

„Nu sunt populist. Dacă aş spune că anul viitor va fi unul foarte uşor, aş minţi. Anul următor va fi în continuare greu. Cred, totuşi, că undeva pe parcursul anului se vor găsi resurse să se îmbunătăţească individual măcar câte ceva şi eu personal îmi doresc, poate cu nişte măsuri mici, să găsesc soluţii, poate care nu costă pentru a îmbunătăţi puţin viaţa antreprenorilor”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, ministrul Economiei.

Ministrul este de părere că 2026 poate fi „anul de calibrare care să ne aştearnă o foaie albă şi curată pentru 2027 şi dezvoltare”.

„Cred, aşa cum a fost spus de la instalarea Guvernului, că aceasta este misiunea Guvernulului. Maxim la sfârşitul lui 2026 să se termine perioada grea şi să punem cărămizile viitoarei dezvoltări”, a mai spus ministrul.

„I-aş ruga să aibă încredere în această guvernare”

În opinia sa, principala problemă în acest moment este că oamenii şi-au pierdut încrederea.

„E greu pentru oameni în situaţii grele cu taxe mari să aibă încredere în stat. Eu le-aş cere să i-aş ruga să aibă încredere în această guvernare pentru că întotdeauna populismul e mai rău decât realismul. Realismul uneori doare, uneori trebuie să dăm nişte paşi înapoi faţă de ce s-a dat în trecut pentru campanii şi aşa mai departe, ce au dat alţii, dar cred că aşa se redresează o situaţie, până la urmă aşa cum facem şi în familie”, a mai declarat ministrul Economiei.

Irineu Darău consideră că trebuie arătată și „solidaritate în administraţia centrală şi în administraţiua locală, fiindcă greutatea nu poate fi purtată doar de cetăţeni”.