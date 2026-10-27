 Presa internațională a explodat, după ce Kane a devenit Balonul de Aur 2026! Ce au transmis englezii, francezii și spaniolii despre lupta cu Mbappe și Yamal | adevarul.ro
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Presa internațională a explodat, după ce Kane a devenit Balonul de Aur 2026! Ce au transmis englezii, francezii și spaniolii despre lupta cu Mbappe și Yamal

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Victoria lui Harry Kane în cursa pentru Balonul de Aur 2026 a stârnit reacții în presa internațională.

Harry Kane este Balonul de Aur 2026
Harry Kane este Balonul de Aur 2026 Foto: Profimedia

Jurnaliștii englezi au celebrat succesul atacantului lui Bayern München, în timp ce publicațiile spaniole au primit vestea cu mai puțin entuziasm. Kylian Mbappé și Lamine Yamal, două dintre marile vedete ale fotbalului din La Liga, au ratat din nou șansa de a câștiga râvnitul trofeu.

„Harry Kane CÂȘTIGĂ, devenind primul star englez care obține cel mai important premiu individual din fotbal de la Michael Owen încoace - devansându-i pe Kylian Mbappe și Lamine Yamal!”, au scris cei de la Mail Sport.

„YES HE KAN (n.r. da, poate!) Harry Kane câștigă Balonul de Aur; vocea starului, copleșit de emoții, i se frânge în timp ce devine primul fotbalist englez care obține acest trofeu în ultimii 25 de ani. Owen i-a devansat pe Raul, Oliver Kahn și David Beckham, adjudecându-și victoria după ce a contribuit la „tripla” istorică pe plan intern reușită de Liverpool în sezonul 2000-2001. Însă Kane a avut parte de o concurență, probabil, și mai acerbă, avându-i pe urmele sale pe superstarurile din La Liga, Lamine Yamal și Kylian Mbappé, înaintea evenimentului care a avut loc luni seară la London Palladium!”, au scris cei de la The Sun.

„Nici Yamal, nici Mbappe... Kane!”, au transmis şi spaniolii de la AS.

Marca a titrat, de asemenea: „Kane câștigă Balonul de Aur după cel mai mare suspans din istorie!”.

Mundo Depotrivo a scris: „Harry Kane câștigă Balonul de Aur în fața lui Mbappe și Lamine!”

L'Equipe a ales un titlu cât se poate de scurt, dar semnificativ: „Regele Harry!”

Topul 10 al Balonului de Aur

  1. Harry Kane (Bayern Munchen / Anglia)
  2. Kylian Mbappe (Real Madrid / Franța)
  3. Lamine Yamal (Barcelona / Spania)
  4. Rodri (Manchester City, Barcelona / Spania)
  5. Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)
  6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia)
  7. Ousmane Dembele (PSG / Franța)
  8. Erling Haaland (Manchester City / Norvegia)
  9. Michael Olise (Bayern Munchen / Franța)
  10. Fabian Ruiz (PSG / Spania).

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