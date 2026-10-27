 Unchiul lui Lamine Yamal l-a atacat pe Harry Kane, după câștigarea Balonului de Aur: „Mai are trei zile de fotbal. De aceea a primit șansa!” | adevarul.ro
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Unchiul lui Lamine Yamal l-a atacat pe Harry Kane, după câștigarea Balonului de Aur: „Mai are trei zile de fotbal. De aceea a primit șansa!”

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Succesul lui Harry Kane la gala Balonului de Aur 2026 a stârnit controverse în familia lui Lamine Yamal.

Yamal și Kane, la gala Balonului de Aur
Yamal și Kane, la gala Balonului de Aur Foto: X @lamineyamaba

Abdul, unchiul tânărului star al Barcelonei, a contestat rezultatul votului și a susținut că internaționalul spaniol ar fi trebuit să câștige cel mai important trofeu din fotbal.

Atacantul englez, în vârstă de 33 de ani, a obținut trofeul, devansându-i pe Kylian Mbappe, în vârstă de 27 de ani, și pe Lamine Yamal, care are 19 ani. Deși nu a reușit să pună mâna pe marele premiu, fotbalistul Barcelonei a avut motive de satisfacție. Acesta a câștigat pentru al treilea an consecutiv Trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător.

„Lamine este tânăr, are timp și de aceea nu i se oferă ocazia!”

Rezultatul galei nu l-a convins însă pe Abdul, fratele tatălui lui Lamine Yamal. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de desemnarea lui Harry Kane drept cel mai bun fotbalist al anului și a pledat pentru acordarea trofeului nepotului său.

Potrivit goal.com, Abdul consideră că Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume și apreciază că stilul său de joc oferă un spectacol superior celui propus de atacantul lui Bayern Munchen.

„Foarte trist, nepotul meu este cel mai bun jucător din lume, toată lumea știe asta. Dacă îți place fotbalul, mergi să-l vezi pe Lamine, nu pe Harry Kane. Kane este un mare marcator, dar Lamine strălucește pe teren. Lamine este tânăr, are timp și de aceea nu i se oferă ocazia. Kane, cu doar trei zile de fotbal rămase, a primit șansa. Sunt sigur că Lamine va câștiga de 5 ori. În trei zile, tristețea lui Lamine se va termina!”, a declarat Abdul, unchiul fotbalistului de la Barcelona.

Declarațiile sale readuc în prim-plan dezbaterea privind criteriile care ar trebui să cântărească decisiv în desemnarea câștigătorului Balonului de Aur: eficiența și rezultatele obținute sau talentul individual și spectacolul oferit pe teren.

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