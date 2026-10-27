 Balonul de Aur 2026, umbrit de controversa pariurilor! Mize de 264.000 de dolari, după ce s-au „ghicit” primele 5 poziții exacte din clasament | adevarul.ro
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Balonul de Aur 2026, umbrit de controversa pariurilor! Mize de 264.000 de dolari, după ce s-au „ghicit” primele 5 poziții exacte din clasament

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Desemnarea lui Harry Kane drept câștigător al Balonului de Aur 2026 a fost urmată de controverse legate de mai multe pariuri plasate înaintea ceremoniei de la London Palladium. 

Harry Kane, câștigător al Balonului de Aur 2026
Harry Kane, câștigător al Balonului de Aur 2026 Foto: Platforma X

Coincidența dintre rezultatul oficial și predicțiile plasate pe Polymarket (site de pariuri pentru evenimente reale) a devenit unul dintre subiectele discutate după ceremonie. Activitatea unor utilizatori de pe această platformă a stârnit suspiciuni, după ce predicțiile lor au coincis cu primele cinci poziții ale clasamentului final.

12 conturi au plasat pariuri în valoare totală de 264.000 de dolari pe piețele asociate Balonului de Aur. Șase dintre acestea nu ar fi avut niciun istoric anterior de pariuri, iar unele au mizat pe clasament la doar 15 minute după crearea contului. Aceste detalii au alimentat speculațiile cum că profilurile ar putea fi legate între ele și chiar administrate de aceeași persoană, potrivit HLMfootFR. Până în acest moment, informațiile prezentate nu demonstrează însă că a existat o scurgere de date sau o manipulare a rezultatului.

Predicția acestor conturi s-a potrivit cu clasamentul anunțat la ceremonia de la Londra. Harry Kane a fost indicat drept câștigător, urmat de Kylian Mbappé. Lamine Yamal a fost plasat pe locul al treilea, în timp ce Rodri și Lionel Messi au completat primele cinci poziții.

Cotele pentru Lamine Yamal s-au schimbat brusc

Un alt aspect care a atras atenția a fost evoluția probabilităților afișate pe Polymarket. În prima jumătate a lunii octombrie, Lamine Yamal era cotat cu șanse de 80-90% să termine în fața lui Kylian Mbappé în cursa pentru Balonul de Aur.

Situația s-a schimbat însă pe 22 octombrie, cu aproximativ o săptămână înaintea ceremoniei, când probabilitatea asociată lui Yamal a coborât la 28%. Scăderea a fost remarcată în mediul online, mai ales pentru că nu fusese anunțată public o schimbare majoră care să o explice. Mișcările de pe platformă au alimentat astfel speculațiile privind modul în care unii utilizatori ar fi anticipat rezultatul. Fără dovezi suplimentare, nu se poate stabili dacă a fost vorba despre informații privilegiate, o predicție neobișnuit de exactă sau o coincidență.

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