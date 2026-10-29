„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online

O postare ironică distribuită pe TikTok a devenit virală după ce mii de utilizatori au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur. Deși autorul a precizat ulterior că informația este falsă și reprezintă o glumă, mesajele de felicitare au continuat să curgă.

Joi, postarea adunase peste 3000 de aprecieri Foto: https://www.tiktok.com/@iulianconstantin64

Autorul postării a susținut, în glumă, că fiul lui Călin Georgescu a câștigat prestigiosul trofeu Balonul de Aur, acordat anual celui mai bun fotbalist din lume. O imagine creată cu AI a venit în completarea mesajului.

Ironia, cu tentă de experiment social, s-a viralizat online, atrăgând rapid mii de reacții și comentarii, numeroși utilizatori tratând informația drept reală, potrivit Ziarului de Iași.

Cele mai multe au fost mesaje de admirație adresate familiei Georgescu.

„Felicitări!”, „Dumnezeu să îndepărteze orice rău de această familie”, „Ne mândrim cu acești campioni ai țării” sau „Așa tată, așa fiu”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postare.

Situația a devenit și mai surprinzătoare după ce autorul mesajului a intervenit în secțiunea de comentarii și a explicat că este vorba despre o glumă și că informația nu are nicio bază reală. Cu toate acestea, o parte dintre utilizatori au continuat să transmită felicitări, ignorând dezmințirea.

Episodul este doar un exemplu al modului în care informațiile neverificate pot genera reacții masive în mediul online, mai ales atunci când sunt asociate unor personaje cu notorietate.

Amintim că, săptămâna aceasta, Harry Kane a primit Balonul de Aur 2026, după ce a fost desemnat cel mai bun jucător al anului. Atacantul lui Bayern München, ajuns la 33 de ani, a fost recompensat pentru evoluțiile sale și pentru rolul de lider pe care îl are în naționala Angliei, pe care o conduce din postura de căpitan.