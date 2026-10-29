 „Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, la „Agenda Internațională”, de la ora 16.00

„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O postare ironică distribuită pe TikTok a devenit virală după ce mii de utilizatori au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur. Deși autorul a precizat ulterior că informația este falsă și reprezintă o glumă, mesajele de felicitare au continuat să curgă.

Joi, postarea adunase peste 3000 de aprecieri
Joi, postarea adunase peste 3000 de aprecieri Foto: https://www.tiktok.com/@iulianconstantin64

Autorul postării a susținut, în glumă, că fiul lui Călin Georgescu a câștigat prestigiosul trofeu Balonul de Aur, acordat anual celui mai bun fotbalist din lume. O imagine creată cu AI a  venit în completarea mesajului.

Ironia, cu tentă de experiment social, s-a viralizat online, atrăgând rapid mii de reacții și comentarii, numeroși utilizatori tratând informația drept reală, potrivit Ziarului de Iași.  

Cele mai multe au fost mesaje de admirație adresate familiei Georgescu.

„Felicitări!”, „Dumnezeu să îndepărteze orice rău de această familie”, „Ne mândrim cu acești campioni ai țării” sau „Așa tată, așa fiu”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postare.

Situația a devenit și mai surprinzătoare după ce autorul mesajului a intervenit în secțiunea de comentarii și a explicat că este vorba despre o glumă și că informația nu are nicio bază reală. Cu toate acestea, o parte dintre utilizatori au continuat să transmită felicitări, ignorând dezmințirea.

Episodul este doar un exemplu al modului în care informațiile neverificate pot genera reacții masive în mediul online, mai ales atunci când sunt asociate unor personaje cu notorietate.

Amintim că, săptămâna aceasta, Harry Kane a primit Balonul de Aur 2026, după ce a fost desemnat cel mai bun jucător al anului.  Atacantul lui Bayern München, ajuns la 33 de ani, a fost recompensat pentru evoluțiile sale și pentru rolul de lider pe care îl are în naționala Angliei, pe care o conduce din postura de căpitan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
digi24.ro
image
„Zici că eram într-un film”. Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania. Salvatorii caută restul victimelor
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
gandul.ro
image
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
mediafax.ro
image
Fiica lui Ivan Patzaichin, amenințări după ce a pierdut contractul de sute de mii de euro cu ANAD! A câștigat o avere de la statul român
fanatik.ro
image
Județele cele mai „lovite” de reforma administrativă. Regiunile istorice Ardeal și Oltenia ar pierde sute de localități
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt judecătorii de la Curtea de Apel care au decis ca Georgescu să rămână în arest preventiv
observatornews.ro
image
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă despre recalcularea pensiilor și pentru pensionarii cu grupe. Ce se schimbă?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Adevărul despre distrugerea relației Săpunaru – Niță. Idolul Giuleștiului lovește, de fapt, în patronul Rapidului, Dan Șucu!
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Chiftele de curcan, o idee delicioasă pentru orice masă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Lorenei Șerban din Brașov. Influencerița a amenajat-o cu mult bun gust. Cireașa de pe tort e mansarda, unde și-a creat propriul cinema / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Focuri de armă lângă locuința premierului Luca Niculescu. Poliția Capitalei a intervenit de urgență
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
click.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Tragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
actrița Sydney Sweeney foto Profimedia jpg
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară