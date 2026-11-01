 Harry Kane și alimentul pe care nu-l scoate din meniu. Cum se menține în formă la 33 de ani câștigătorul Balonului de Aur | adevarul.ro
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Harry Kane și alimentul pe care nu-l scoate din meniu. Cum se menține în formă la 33 de ani câștigătorul Balonului de Aur

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Harry Kane a devenit Balonul de Aur 2026, trofeu decernat luni, 26 octombrie, după un sezon remarcabil în tricoul celor de la Bayern Munchen. În spatele formei sale sportive de excepție se află și un regim de viață extrem de riguros, construit în jurul alimentației și al disciplinei.

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Foto: X @brfootball

Harry Kane se remarcă prin atenția acordată stilului său de viață. Fotbalistul evită excesele și nu obișnuiește să frecventeze localurile exclusiviste din Londra sau Munchen. Nici petrecerile prelungite nu fac parte din rutina sa. Englezul a dezvăluit că renunță complet la alcool pe durata sezonului competițional, considerând disciplina un element esențial pentru menținerea formei fizice. Singura perioadă în care își permite mici abateri este vacanța, când își rezervă „dreptul” de a savura câte un cocktail, potrivit The Sun.

Ce mănâncă Harry Kane?

Harry Kane respectă și un program alimentar atent conceput pentru a-i susține randamentul. Printre obiceiurile sale zilnice se numără consumul unui shot de ghimbir, pe care îl folosește pentru a combate inflamațiile și pentru a proteja musculatura și articulațiile, zone solicitate intens în cazul fotbaliștilor cu o carieră îndelungată. Consumă multe produse nutritive, cu un grad redus de procesare.

La prima masă a zilei, Harry Kane preferă preparate precum omleta cu avocado și pâine integrală sau varianta cu spanac. În meniul său se regăsesc frecvent și surse de proteine slabe, precum carnea de pui, peștele alb și somonul. Un alt preparat pe care internaționalul englez îl include constant în alimentație este supa de oase, pregătită prin fierbere lentă și consumată în special la masa de prânz. Aceasta îi furnizează substanțe precum colagenul, glicina și glucozamina, asociate cu susținerea țesuturilor conjunctive și sănătatea articulațiilor. Nici legumele nu lipsesc din meniul zilnic al lui Kane. Cartofii dulci copți, salata verde și ridichile completează planul său nutrițional, contribuind la menținerea echilibrului alimentar necesar unui sportiv de performanță.

Dulciurile, marea slăbiciune a lui Harry Kane. Desertul la care nu poate renunța

Chiar dacă evită preparatele bogate în calorii, dar sărace în nutrienți, Harry Kane are și o slăbiciune culinară: dulciurile. Atacantul englez nu ascunde faptul că, din când în când, își permite să se abată de la regulile stricte pe care le respectă în mod obișnuit.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, în 2017, starul lui Bayern Munchen a dezvăluit care este desertul său preferat. Este vorba despre crumble-ul cu mere, un preparat care poate fi servit alături de cremă de vanilie sau presărat cu zahăr pudră.

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