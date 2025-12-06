search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Decizie fără precedent în dosarul Jeffrey Epstein. Un judecător a hotărât ca documente importante să fie publicate până la sfârşitul acestei luni

Publicat:

Până la sfârşitul lunii decembrie, departamentul american de Justiţie este obligat să publice transcrierilor marelui juriu din ancheta Epstein, a decis un judecător din Florida.

Dosarul Epstein va deveni public până la sfârşitul lunii decembrie. FOTO: arhivă
Un judecător federal american a ridicat vineri, 5 decembrie, secretul judiciar care acoperea transcrierile marelui juriu din ancheta desfășurată în Florida împotriva infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Decizia vine în urma unei solicitări formulate de Departamentul de Justiție (DOJ), după ce președintele Donald Trump a promulgat luna trecută o lege ce impune publicarea tuturor documentelor guvernamentale legate de Jeffrey Epstein.

În mod obișnuit, mărturiile adunate în fața unui mare juriu sunt protejate strict, iar o cerere precedentă a DOJ de a face publice transcrierile din dosarul Epstein fusese respinsă. De această dată însă, judecătorul federal Rodney Smith a stabilit, prin ordonanță, că Legea privind transparența dosarelor Epstein obligă autoritățile să desecretizeze documentele, notează Le Monde.

Judecătorul a subliniat în decizie caracterul excepțional al acestei măsuri, explicând că publicarea unor mărturii colectate sub protecția confidențialității unui mare juriu are loc doar pentru că legea adoptată în noiembrie a impus o nouă regulă de transparență în cazul Epstein.

Conform legii, Departamentul Justiției trebuie să facă publice până la 19 decembrie toate documentele neclasificate aflate în posesia sa despre Jeffrey Epstein, despre fosta sa complice Ghislaine Maxwell – condamnată la douăzeci de ani de închisoare – precum și despre orice persoană implicată în procedurile judiciare.

Printre acestea se numără și documentele legate de acordul controversat în urma căruia Epstein a fost condamnat în 2008 în Florida la puțin peste un an de detenție pentru fapte ce implicau relaţii sexuale cu minori, precum și materialele aferente urmăririi sale penale de la nivel federal în New York pentru acuzații mai grave de exploatare sexuală a minorelor. Finanțistul, cunoscut pentru cercurile sale de influență, a fost arestat din nou în 2019, la New York, sub acuzația de trafic sexual cu minori şi a murit în detenție preventivă, moartea sa fiind catalogată oficial drept sinucidere.

Decesul său, petrecut pe 10 august 2019, în celula unei închisori din New York, a reaprins valul teoriilor conspiraționiste potrivit cărora Epstein ar fi fost ucis pentru a împiedica dezvăluirea unei rețele care implica personalități importante.

Vă reamintim faptul că, încercând să calmeze nemulțumirea manifestată de susținătorii săi din mișcarea Maga („Make America Great Again”) față de lipsa unor dezvăluiri concrete în acest dosar, Donald Trump i-a cerut explicit secretarului Justiției, Pam Bondi, să solicite declasificarea completă a documentelor.

Donald Trump, care le promisese susținătorilor săi dezvăluiri majore, s-a confruntat cu reacții critice, inclusiv din interiorul taberei sale, după ce administrația sa a anunțat, în iulie, că nu a identificat elemente noi, care să justifice publicarea unor documente suplimentare în dosar.

Noua lege prevede că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, trebuie desecretizate „toate înregistrările, documentele, comunicările și materialele de anchetă neclasificate” deținute de Departamentul de Justiție, FBI și procuraturile federale, care au legătură cu Epstein și Ghislaine Maxwell.

SUA

Top articole

