Barca feminină de 8+1 a României a câștigat titlul mondial la Amsterdam și a bătut un nou record

România a cucerit a doua medalie de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Amsterdam (Olanda), în proba feminină de 8+1. Fetele noastre au fost cronometrate în 5:51,88, ceea ce reprezintă și un record mondial.

Canotoarele noastre au cucerit un nou titlu mondial la 8+1 Foto: FR de Canotaj / Balint Czucz

Spre deosebire de zilele trecute, când condițiile meteo (vântul în rafale, mai ales) au afectat competiția, astăzi a fost vreme bună pe canalul Bosbaan din Pădurea Amsterdam.

Barca noastră a avut un start în forță în proba feminină de 8+1, iar la jumătatea cursei a fost prima, fiind cronometrată în 2:55,38. Și a rezistat până la final atacului lansat de Marea Britanie.

România a fost reprezentată în această probă regină a canotajului de Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu.

Este de remarcat faptul că Simona Radiș a devenit prima canotoare din istorie care câștigă câte două medalii de aur la trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial.

Campioni europeni, băieții au ratat „la mustață” finala A la 8+1 Foto: FR de Canotaj / Balint Czucz

În proba similară masculină, barca noastră, în componența Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și cârmaciul Rucsandra Bucșa, a câștigat Finala B, după o luptă strânsă cu Noua Zeelandă. România s-a clasat pe poziția a 7-a în ierarhia finală.

Vineri, Simona Radiş şi Adriana Adam au câştigat „aurul” mondial la dublu rame.