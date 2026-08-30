Barca feminină de 8+1 a României a câștigat titlul mondial la Amsterdam și a bătut un nou record
România a cucerit a doua medalie de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Amsterdam (Olanda), în proba feminină de 8+1. Fetele noastre au fost cronometrate în 5:51,88, ceea ce reprezintă și un record mondial.
Spre deosebire de zilele trecute, când condițiile meteo (vântul în rafale, mai ales) au afectat competiția, astăzi a fost vreme bună pe canalul Bosbaan din Pădurea Amsterdam.
Barca noastră a avut un start în forță în proba feminină de 8+1, iar la jumătatea cursei a fost prima, fiind cronometrată în 2:55,38. Și a rezistat până la final atacului lansat de Marea Britanie.
România a fost reprezentată în această probă regină a canotajului de Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu.
Este de remarcat faptul că Simona Radiș a devenit prima canotoare din istorie care câștigă câte două medalii de aur la trei ediții consecutive ale Campionatului Mondial.
În proba similară masculină, barca noastră, în componența Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și cârmaciul Rucsandra Bucșa, a câștigat Finala B, după o luptă strânsă cu Noua Zeelandă. România s-a clasat pe poziția a 7-a în ierarhia finală.
Vineri, Simona Radiş şi Adriana Adam au câştigat „aurul” mondial la dublu rame.