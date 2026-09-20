Un cuplu de italieni a rămas impresionat de Salina Turda, pe care a descris-o drept un loc „genial”, după ce a descoperit coridoarele subterane, parcul de distracții amenajat în mina de sare și lacul cu bărcuțe.

„Am ajuns la mina de sare din Turda. Exact, la mina de sare. (...) E practic un fel de labirint, în sensul că există acest coridor foarte lung, iar apoi sunt secțiuni care îți spun că, dacă mergi într-o parte, găsești un anumit lucru”, au povestit aceștia într-un videoclip publicat pe contul de Instagram „Fame di Viaggi” (Foame de călătorii).

Cei doi sunt impresionați de amenajarea neobișnuită a Salinei Turda: remarcă scările pline de sare, parcul de distracții cu roată panoramică, posibilitatea de a juca minigolf și biliard la 112 metri sub pământ.

„E absurd că aici poți să joci minigolf sau biliard, într-o mină de sare uriașă, la 112 metri adâncime. Apoi am găsit o altă zonă cu un lac. Un lac, bărcuțe, toate structurile astea de aici.

Îmi amintește de Harry Potter, când ies morții din apă. Așa e, când iau Horcruxul. De ce să mergi la supermarket să cumperi sare, dacă poți să mergi într-o mină de sare?”

Salina Turda este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii din România în anul 2015.

Salina Turda Foto: Flickr

Exploatarea sării din Salina Turda a fost sistată definitiv în 1932 din cauza dotării tehnice primitive, a randamentului scăzut și a concurenței altor saline.

Salina s-a redeschis în 1992 pentru turism și tratamente, fiind vizitabilă tot timpul anului, iar în 2017 erau accesibile minele Iosif, Rudolf, Ghizela și Terezia, cu utilaje medievale bine conservate, Altarul sculptat în sare și Scara Bogaților din lemn filigranat.

Cu sprijinul Uniunii Europene, între 2009 și 2010 au fost efectuate lucrări de amenajare în valoare de 6 milioane de euro, incluzând săli de tratament, amfiteatru, săli de sport și o roată panoramică.

Între 2012 și 2014 s-a construit un tunel de legătură de 50 m între mina Terezia și mina Iosif pentru includerea acesteia în circuitul turistic.

Potrivit site-ului administrației salinei, peste 680 de mii de turiști vizitează anual Salina Turda.