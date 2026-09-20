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Fragment de dronă găsit în Marea Neagră. Scafandrii militari au intervenit pentru neutralizare

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Scafandrii de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române au intervenit duminică dimineață, 20 septembrie, pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, județul Constanța.

scafandri de lupta foto fortele navale romane jpg
Foto: Forțele Navale Române

„Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă, 19 septembrie, de către Garda de Coastă, să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 mile marine Est de Chituc, județul Constanța.

La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval”, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat.

Săptămâna trecută, MApN anunța că două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat după ce a fost semnalată prezența unei drone în spațiul aerian, care se îndrepta spre nord-estul României.

La ora 16:20, în județul Botoșani a fost emis un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, după ce o dronă a fost semnalată deasupra localității Știubieni. Ulterior, în județul Suceava, la Botoșenița Mare, a fost găsit un obiect zburător prăbușit într-un lan de porumb.

Incidentul a provocat un incendiu de mici dimensiuni, fără victime.

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