Veste proastă pentru Sorana Cîrstea: românca pierde teren în ierarhia mondială. De ce face un pas înapoi în clasamentul WTA

Succesul Ivei Jovic de la Guadalajara produce schimbări importante și în clasamentul WTA. Americanca va urca până pe locul 13, cea mai bună poziție ocupată vreodată, iar ascensiunea ei o va coborî pe Sorana Cîrstea pe locul 16.

Sorana Cîrstea Foto: EPA

Iva Jovic și-a trecut în palmares al doilea trofeu WTA, după ce a câștigat pentru al doilea an consecutiv turneul de la Guadalajara, de categorie WTA 500. În finala disputată sâmbătă, jucătoarea în vârstă de 18 ani a trecut de compatrioata sa Peyton Stearns, scor 6-4, 6-2, după o oră și 26 de minute.

Performanța îi aduce lui Jovic un salt de trei poziții în ierarhia mondială. Ea va ajunge pe 13 de luni, depășindu-și astfel precedentul record, locul 14, ocupat pe 24 august 2026.

Pentru Sorana Cîrstea, schimbarea înseamnă coborârea de pe 15 pe 16. Românca a ocupat timp de o săptămână cea mai bună poziție a carierei și nu va participa săptămâna viitoare la turneul de la Singapore, din cauza accidentării la gambă suferite în primul tur de la US Open.

Cîrstea a început sezonul 2026 pe locul 41 și a intrat pentru prima dată în Top 20 pe 18 mai. De atunci, a petrecut 15 săptămâni în această zonă a clasamentului: una pe 19, șapte pe 18, șase pe 17 și una pe 15.