 Veste proastă pentru Sorana Cîrstea: românca pierde teren în ierarhia mondială. De ce face un pas înapoi în clasamentul WTA | adevarul.ro
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Veste proastă pentru Sorana Cîrstea: românca pierde teren în ierarhia mondială. De ce face un pas înapoi în clasamentul WTA

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Succesul Ivei Jovic de la Guadalajara produce schimbări importante și în clasamentul WTA. Americanca va urca până pe locul 13, cea mai bună poziție ocupată vreodată, iar ascensiunea ei o va coborî pe Sorana Cîrstea pe locul 16.

Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea Foto: EPA

Iva Jovic și-a trecut în palmares al doilea trofeu WTA, după ce a câștigat pentru al doilea an consecutiv turneul de la Guadalajara, de categorie WTA 500. În finala disputată sâmbătă, jucătoarea în vârstă de 18 ani a trecut de compatrioata sa Peyton Stearns, scor 6-4, 6-2, după o oră și 26 de minute.

Performanța îi aduce lui Jovic un salt de trei poziții în ierarhia mondială. Ea va ajunge pe 13 de luni, depășindu-și astfel precedentul record, locul 14, ocupat pe 24 august 2026.

Pentru Sorana Cîrstea, schimbarea înseamnă coborârea de pe 15 pe 16. Românca a ocupat timp de o săptămână cea mai bună poziție a carierei și nu va participa săptămâna viitoare la turneul de la Singapore, din cauza accidentării la gambă suferite în primul tur de la US Open.

Cîrstea a început sezonul 2026 pe locul 41 și a intrat pentru prima dată în Top 20 pe 18 mai. De atunci, a petrecut 15 săptămâni în această zonă a clasamentului: una pe 19, șapte pe 18, șase pe 17 și una pe 15.

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