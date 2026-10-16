Revoluție în tenisul masculin! ATP vrea să oblige jucătorii să-și schimbe strategiile: reguli mai stricte, turnee mai puține și mai mulți bani

ATP pregătește schimbări importante în tenisul masculin, cu accent pe calendarul competițional și pe modul în care sunt calculate punctele din clasamentul mondial.

Carlos Alcaraz Foto: Iinstagram @atptour

Propunerile au fost prezentate joi, iar organizația își dorește să ajungă la o decizie finală până la sfârșitul sezonului, conform ESPN.

Una dintre cele mai importante modificări vizează turneele Masters 1000

În prezent, jucătorii pot înlocui până la trei rezultate mai slabe obținute la aceste turnee cu puncte câștigate la competiții mai mici, precum cele din categoriile ATP 250 și ATP 500. ATP vrea să renunțe la această regulă. Scopul este de a-i încuraja pe tenismeni să acorde mai multă atenție turneelor importante, în loc să caute alte competiții în care să recupereze rapid punctele pierdute, pe ultima sută de metri.

Calendarul tenisului masculin este deja foarte aglomerat, cu turnee desfășurate din ianuarie până în noiembrie. În actualul sistem, un jucător eliminat mai devreme decât se aștepta de la un Masters 1000 poate încerca să-și îmbunătățească punctajul participând în ultimul moment la un turneu ATP 250 sau ATP 500. Dacă propunerea va fi aprobată, rezultatele de la toate turneele Masters 1000 vor conta în clasamentul mondial, fără posibilitatea de a înlocui trei dintre ele cu rezultate obținute la competiții de categorie inferioară. Deocamdată, măsurile sunt doar propuneri, iar decizia finală este așteptată până la încheierea sezonului.

ATP vrea să ofere mai mulți bani jucătorilor care participă la turneele importante

ATP ia în calcul și schimbarea regulilor privind punctele din clasamentul mondial, prin limitarea numărului de turnee ATP 250 care pot fi luate în calcul pentru jucătorii de top. Prin aceste măsuri, organizația vrea să-i încurajeze pe cei mai buni tenismeni să participe la turneele Masters 1000, considerate printre cele mai importante competiții din circuit. Chiar dacă jucătorii vor putea alege în continuare la ce turnee participă, noile reguli ar putea face competițiile mai mici mai puțin atractive.

Un rol important îl vor avea și premiile în bani. ATP își propune ca, până în 2028, fondul destinat recompensării celor mai buni jucători de la turneele Masters 1000 să crească de la 21,5 milioane de dolari la 50 de milioane de dolari. Pentru a primi acești bani suplimentari, tenismenii vor trebui să participe la toate cele opt turnee Masters 1000 obligatorii. Sumele acordate vor depinde și de poziția ocupată în clasamentul mondial în timpul fiecărei competiții. Astfel, jucătorii aflați mai sus în ierarhie vor putea primi bonusuri mai mari.

Schimbări pregătite și pentru probele de dublu

ATP lucrează și la modificarea formatului competițiilor de dublu. Planul a provocat deja reacții negative din partea unor specialiști, care și-au exprimat nemulțumirea față de direcția în care ar putea merge această probă. Deocamdată, propunerile nu au fost aprobate definitiv. ATP va continua discuțiile cu persoanele implicate în circuit în următoarele săptămâni, înainte de a lua o decizie finală.