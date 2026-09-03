 Povestea incredibilă a lui Jenson Brooksby, tenismenul care nu putea vorbi la 4 ani. Acum e 74 în ATP | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea incredibilă a lui Jenson Brooksby, tenismenul care nu putea vorbi la 4 ani. Acum e 74 în ATP

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Puțini dintre spectatorii care îl văd pe Jenson Brooksby luptând pe marile arene ale tenisului și-ar putea imagina cât de complicat a început drumul americanului. La patru ani, viitorul jucător profesionist nu putea rosti nici măcar un cuvânt. Fusese diagnosticat cu autism la vârsta de trei ani, iar părinții săi nu știau dacă băiatul lor va putea deveni vreodată independent. 

Jenson Brooksby a fost eliminat în primul tur la US Open
Jenson Brooksby a fost eliminat în primul tur la US Open Foto: Profimedia

Astăzi are 25 de ani, a ajuns până pe locul 33 mondial și a câștigat primul său titlu ATP.

Brooksby și-a spus povestea într-un interviu pentru L’Équipe Magazine. În copilărie a trecut printr-un program uriaș de recuperare: aproximativ 40 de ore de terapie intensivă pe săptămână. Progresele i-au permis să înceapă școala la șapte ani și, mai târziu, să ajungă chiar la universitate.

Nu suporta zgomotul. Acum îl aude de la mii de oameni

Una dintre probleme era hipersensibilitatea la sunete. Când auzea un tren, își punea imediat mâinile la urechi. Zgomotul îl făcea extrem de nervos. Ani mai târziu, aceeași persoană poate intra pe un stadion cu mii de spectatori și poate juca un meci de tenis profesionist.

Brooksby recunoaște că problema nu a dispărut complet. Uneori, vacarmul tribunelor este atât de puternic încât îi invadează atenția. Atunci încearcă să respire controlat și să se întoarcă mental la ceea ce are de făcut pe teren.

Paradoxal, autismul i-a oferit și ceva valoros pentru tenis. Americanul se poate concentra ore întregi asupra aceleiași activități. În copilărie putea lovi timp de o oră o minge de ping-pong de ușa garajului. Pe teren, aceeași capacitate îl ajută să urmărească obsesiv detaliile unei strategii. După cum recunoaște, dacă descoperă ceva care funcționează împotriva adversarului, poate repeta acel plan fără să-și piardă concentrarea. Partea dificilă apare atunci când trebuie să gestioneze multe informații simultan sau să schimbe brusc tactica.

A trecut și prin doi ani de coșmar

Brooksby a avut și probleme serioase în carieră. Trei absențe de la procedurile de localizare pentru controalele antidoping i-au adus o suspendare, redusă ulterior în apel. Accidentările l-au ținut și ele departe de circuit, astfel că între începutul lui 2023 și începutul lui 2025 a jucat foarte puțin. A revenit însă și crede că poate depăși cel mai bun loc ocupat vreodată în clasamentul ATP.

Pentru Brooksby, succesul este deja mai mare decât orice poziție mondială. Copilul despre care părinții nu știau dacă va putea locui vreodată singur și-a părăsit casa la 20 de ani, își plătește singur facturile și călătorește prin lume ca tenismen profesionist. Iar când este întrebat dacă este, astăzi, un adult fericit, răspunsul său este fără ezitare: da

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
gandul.ro
image
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
mediafax.ro
image
Vali Creţu, out de la FCSB?! Reacția patronului după mesajul halucinant al fotbalistului: “Dacă vă spun, leșinați de râs”. Ce se întâmplă cu Radunovic
fanatik.ro
image
Bullyingul s-a oprit, efectele au rămas. Povestea unei tinere la aproape un deceniu de la experiențele care au marcat-o
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
digisport.ro
image
Maioneza pe care o poți mânca fără să te îngrași. Cum se prepară
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
Ce se întâmplă cu bursele sociale. Mesajul ministrului Educaţiei cu câteva zile înainte de începerea şcolii
observatornews.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
cancan.ro
image
În ce condiții poți ieși la pensie fără penalizare la doar 60 de ani? Câți ani ești obligat să muncești?
newsweek.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
prosport.ro
image
Cui i-a donat Ion Țiriac averea de miliarde de euro. Ce îl întristează acum pe fostul tenismen: „La vârsta mea trebuie să fiu aici”
playtech.ro
image
Imagini impresionante din biserica pe care Gigi Becali a ridicat-o în memoria bunicii sale. Cum arată interiorul lăcașului de la Techirghiol. Video
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
digisport.ro
image
Vedetele au strălucit la deschiderea Festivalului de Film de la Veneția în ținute elegante, all black
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Floreasca a Ancăi Pandrea. E moștenită de la bunica paternă. Căsuța e plină de fotografii vechi și e decorată cu mobilier de mare valoare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anca Pandrea, condusă pe ultimul drum! Înmormântarea actriței, lângă Iurie Darie. Moment emoționant la finalul slujbei, lumea a aplaudat îndelung | Update Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”
click.ro
image
Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”
click.ro
image
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Manzikert (1071) jpg
Urmările Bătăliei de la Manzikert (1071): ce a îngenuncheat cu adevărat Imperiul Bizantin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vine controlorul cu imbusul”. Ce au pățit pasagerii în noile trenuri cușetă București–Satu Mare
image
Ce a dispărut din blocurile noi? „Ai aragazul practic lângă canapea”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip