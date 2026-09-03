Povestea incredibilă a lui Jenson Brooksby, tenismenul care nu putea vorbi la 4 ani. Acum e 74 în ATP

Puțini dintre spectatorii care îl văd pe Jenson Brooksby luptând pe marile arene ale tenisului și-ar putea imagina cât de complicat a început drumul americanului. La patru ani, viitorul jucător profesionist nu putea rosti nici măcar un cuvânt. Fusese diagnosticat cu autism la vârsta de trei ani, iar părinții săi nu știau dacă băiatul lor va putea deveni vreodată independent.

Jenson Brooksby a fost eliminat în primul tur la US Open Foto: Profimedia

Astăzi are 25 de ani, a ajuns până pe locul 33 mondial și a câștigat primul său titlu ATP.

Brooksby și-a spus povestea într-un interviu pentru L’Équipe Magazine. În copilărie a trecut printr-un program uriaș de recuperare: aproximativ 40 de ore de terapie intensivă pe săptămână. Progresele i-au permis să înceapă școala la șapte ani și, mai târziu, să ajungă chiar la universitate.

Nu suporta zgomotul. Acum îl aude de la mii de oameni

Una dintre probleme era hipersensibilitatea la sunete. Când auzea un tren, își punea imediat mâinile la urechi. Zgomotul îl făcea extrem de nervos. Ani mai târziu, aceeași persoană poate intra pe un stadion cu mii de spectatori și poate juca un meci de tenis profesionist.

Brooksby recunoaște că problema nu a dispărut complet. Uneori, vacarmul tribunelor este atât de puternic încât îi invadează atenția. Atunci încearcă să respire controlat și să se întoarcă mental la ceea ce are de făcut pe teren.

Paradoxal, autismul i-a oferit și ceva valoros pentru tenis. Americanul se poate concentra ore întregi asupra aceleiași activități. În copilărie putea lovi timp de o oră o minge de ping-pong de ușa garajului. Pe teren, aceeași capacitate îl ajută să urmărească obsesiv detaliile unei strategii. După cum recunoaște, dacă descoperă ceva care funcționează împotriva adversarului, poate repeta acel plan fără să-și piardă concentrarea. Partea dificilă apare atunci când trebuie să gestioneze multe informații simultan sau să schimbe brusc tactica.

A trecut și prin doi ani de coșmar

Brooksby a avut și probleme serioase în carieră. Trei absențe de la procedurile de localizare pentru controalele antidoping i-au adus o suspendare, redusă ulterior în apel. Accidentările l-au ținut și ele departe de circuit, astfel că între începutul lui 2023 și începutul lui 2025 a jucat foarte puțin. A revenit însă și crede că poate depăși cel mai bun loc ocupat vreodată în clasamentul ATP.

Pentru Brooksby, succesul este deja mai mare decât orice poziție mondială. Copilul despre care părinții nu știau dacă va putea locui vreodată singur și-a părăsit casa la 20 de ani, își plătește singur facturile și călătorește prin lume ca tenismen profesionist. Iar când este întrebat dacă este, astăzi, un adult fericit, răspunsul său este fără ezitare: da