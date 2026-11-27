Transportul alternativ și livrările la domiciliu au creat o piață a muncii în care veniturile sunt obținute prin intermediul aplicațiilor digitale, iar activitatea poate fi organizată prin contracte de muncă, PFA-uri sau firme partenere. În România, amploarea acestui sector este reflectată de numărul autorizațiilor și al persoanelor implicate, dar și de controalele fiscale care au identificat diferențe între activitatea desfășurată și obligațiile declarate.

Zeci de mii de oameni muncesc pe platforme digitale Foto: arhivă

Datele disponibile pentru 2025 arată că numai în transportul alternativ existau zeci de mii de autovehicule autorizate și un număr mult mai mare de ecusoane eliberate pentru șoferi. În paralel, autoritățile au intensificat verificările privind declararea veniturilor și plata contribuțiilor sociale.

Peste 65.000 de autovehicule înregistrate pentru transport alternativ

Potrivit datelor Autorității Rutiere Române, citate în raportul „Munca pe platforme”, publicat de Blocul Național Sindical în septembrie 2025, la 10 septembrie 2025 erau înregistrate în România 65.809 autovehicule pentru transport alternativ.

Același raport indică 172.945 de ecusoane eliberate pentru șoferii care desfășurau activități prin intermediul a două dintre principalele platforme de transport alternativ. Numărul ecusoanelor nu reprezintă însă numărul persoanelor distincte, deoarece un șofer poate avea ecusoane pentru mai multe platforme.

Autorii raportului estimează că numărul persoanelor implicate în activitatea celor două platforme se situa între 88.782 și 172.945. Estimarea trebuie privită cu această rezervă, deoarece nu există o evidență publică unică a tuturor persoanelor active în sector.

Raportul mai arată că, potrivit datelor fiscale analizate, 26.640 dintre persoanele identificate figurau ca salariați. Cifrele se referă la transportul alternativ și nu includ întreaga piață a muncii prin platforme, cum sunt livrările de produse sau serviciile prestate exclusiv online.

151,8 milioane de lei, creanțe fiscale suplimentare stabilite în urma controalelor

Fiscalizarea activității reprezintă una dintre problemele urmărite de autorități în acest sector.

Potrivit raportului sindical, în prima parte a anului 2025, controalele fiscale efectuate în cazul contribuabililor care desfășurau activități de transport alternativ au stabilit creanțe fiscale suplimentare de 151,8 milioane de lei.

În aceeași perioadă, autoritățile fiscale au identificat situații în care persoanele care prestau servicii nu aveau documente legale de angajare, iar contribuțiile aferente veniturilor salariale nu fuseseră achitate.

Pentru îmbunătățirea verificărilor, începând cu raportarea aferentă lunii mai 2025, a fost introdus formularul 397. Declarația este destinată raportării lunare a informațiilor privind transportul alternativ și permite autorităților fiscale să coreleze datele transmise de platforme cu evidențele existente.

Potrivit documentului analizat de Blocul Național Sindical, într-o verificare realizată de ANAF în baza datelor aferente anului 2023 au fost identificate 56.095 de persoane care nu figurau ca salariați, deși apăreau în informațiile privind activitatea de transport alternativ.

Această cifră nu înseamnă că toate persoanele respective desfășurau muncă nedeclarată. Statutul fiscal și profesional trebuie analizat în funcție de forma contractuală și de natura activității prestate.

Cum sunt plătiți lucrătorii și ce taxe trebuie achitate

Persoanele care desfășoară activități prin intermediul platformelor digitale pot avea forme diferite de colaborare. În funcție de organizarea activității, veniturile pot fi obținute în baza unui contract individual de muncă, printr-o formă de activitate independentă sau prin intermediul unei societăți partenere.

Regimul fiscal diferă în funcție de această încadrare.

În cazul contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venit și contribuțiile sociale potrivit legislației aplicabile.

În cazul activităților independente, persoana care obține veniturile trebuie să respecte obligațiile fiscale corespunzătoare formei de organizare, inclusiv cele privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

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În cazul colaborărilor prin intermediul unor firme partenere, responsabilitățile privind plata veniturilor și declararea obligațiilor fiscale depind de contractele încheiate și de raportul juridic dintre părți.

Pentru calcularea venitului net, trebuie luate în considerare și cheltuielile profesionale. În transportul alternativ, acestea pot include combustibilul, întreținerea autovehiculului, asigurările și costurile de finanțare. În livrări, pot apărea cheltuieli pentru vehicul, echipamente și telefon.

Nu există, în prezent, o statistică oficială națională care să prezinte venitul net mediu al tuturor persoanelor care lucrează prin platforme digitale în România. În lipsa unor date comparabile, încasările brute nu pot fi prezentate drept câștiguri efective ale lucrătorilor.

Ce schimbă directiva europeană privind munca pe platforme

Un nou cadru legislativ pentru acest sector trebuie pregătit până la 2 decembrie 2026, termenul stabilit prin Directiva europeană 2024/2831 privind îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul muncii pe platforme.

Directiva introduce reguli privind stabilirea statutului profesional al lucrătorilor și responsabilitățile platformelor digitale. Una dintre prevederile importante este instituirea unei prezumții legale privind existența unui raport de muncă atunci când sunt identificate fapte care indică exercitarea conducerii și controlului asupra activității.

În aceste situații, platformei îi revine sarcina de a demonstra că relația contractuală nu reprezintă un raport de muncă, potrivit legislației naționale.

Documentul european mai prevede:

informarea lucrătorilor despre utilizarea sistemelor automate de monitorizare și de luare a deciziilor;

supravegherea umană a deciziilor automatizate care afectează persoanele care lucrează prin platforme;

posibilitatea contestării deciziilor care le influențează activitatea;

protejarea datelor personale și limitarea prelucrării anumitor informații prin sistemele automatizate.

Directiva nu transformă automat toate contractele de colaborare în contracte individuale de muncă. Încadrarea depinde de condițiile concrete în care este desfășurată activitatea.

România trebuie să finalizeze legislația până în decembrie 2026

Programul de guvernare 2026-2028, publicat în octombrie, include finalizarea proiectului de lege privind munca prin platforme digitale în termen de 45 de zile de la învestirea Guvernului.

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Documentul prevede reglementarea prezumției raportului de muncă atunci când platforma controlează și conduce activitatea, informarea lucrătorilor, posibilitatea contestării deciziilor automatizate care le afectează veniturile și stabilirea competențelor instituțiilor de control.

Ministerul Muncii este instituția responsabilă pentru pregătirea actului normativ de transpunere.

Termenul european este 2 decembrie 2026, iar modificările vor viza atât condițiile în care se desfășoară activitatea prin platforme, cât și obligațiile privind transparența deciziilor luate prin sisteme automatizate.

Cât de mare este piața muncii digitale în România

Datele disponibile arată că transportul alternativ reprezintă una dintre cele mai vizibile componente ale economiei platformelor. Totuși, statisticile privind numărul de autovehicule autorizate și ecusoanele șoferilor nu oferă o imagine completă asupra pieței.

În România nu există încă o evidență statistică publică unitară care să centralizeze numărul tuturor persoanelor care obțin venituri prin aplicații, indiferent dacă lucrează în transport, livrări sau servicii prestate online.

Nici veniturile nete nu sunt raportate într-o statistică națională comună. Datele fiscale, numărul persoanelor autorizate și informațiile despre contractele de muncă surprind categorii diferite și nu pot fi adunate fără riscul unor suprapuneri.