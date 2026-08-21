 Revenirea mult așteptată: Carlos Alcaraz se întoarce pe teren la US Open, după aproape 5 luni de pauză | adevarul.ro
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Revenirea mult așteptată: Carlos Alcaraz se întoarce pe teren la US Open, după aproape 5 luni de pauză

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Vești excelente pentru iubitorii tenisului: Carlos Alcaraz revine în competiții după o pauză de 138 de zile! Spaniolul, ocupantul locului 3 ATP și câștigător a șapte turnee de Mare Șlem, va juca din nou la US Open, programat între 30 august și 13 septembrie.

Carlos Alcaraz Foto/Instagram @atptour
Carlos Alcaraz Foto/Instagram @atptour

Alcaraz nu a mai disputat un meci oficial din aprilie, când s-a accidentat la încheietura mâinii drepte în timpul turneului de la Barcelona. De atunci, și-a concentrat toate eforturile pe recuperare și pe revenirea în condiții cât mai bune.

Spaniolul își propusese inițial să reapară la Cincinnati, pe 13 august, însă a preferat să nu forțeze. A rămas în Spania pentru a continua antrenamentele și a decis să facă pasul spre competiție doar atunci când s-a simțit pregătit să lovească mingea la intensitate maximă.

Spaniolul a trecut testul final înainte de revenirea în competiție

Carlos Alcaraz a făcut în această săptămână ultimele verificări înaintea revenirii în circuit. Spaniolul s-a pregătit alături de Holger Rune și a avut parte de antrenamente solicitante, unele ajungând chiar la patru ore, într-un efort de a recrea cât mai fidel condițiile de la US Open, conform Marca. Joi a venit momentul decisiv. După ultimul test, Alcaraz și echipa sa au ajuns la concluzia că recuperarea este suficient de avansată pentru ca sportivul să poată reveni în meciurile oficiale.

Pauza a venit la pachet cu consecințe

Pauza de aproape cinci luni a avut însă și consecințe importante în clasamentul ATP. Alcaraz a ratat mai multe competiții importante și nu a putut apăra 6.130 de puncte. Printre turneele la care nu a participat s-au numărat Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Montreal și Cincinnati.

La US Open, revenirea sa ar putea avea parte de un context extrem de interesant. Jannik Sinner, unul dintre principalii săi adversari pentru supremația mondială, are la rândul său probleme medicale și rămâne incert pentru turneul de la New York din cauza unei accidentări la genunchi.

Alcaraz are un final de sezon plin de turnee

Revenirea la US Open va fi doar începutul unei perioade foarte aglomerate pentru Carlos Alcaraz. După turneul de la New York, spaniolul mai are programate încă șase competiții până la finalul anului.

Alcaraz ar urma să participe la Laver Cup, între 25 și 27 septembrie, apoi la turneele de la Tokyo (30 septembrie – 6 octombrie) și Shanghai (7 – 18 octombrie). În a doua parte a lunii octombrie este programat Six Kings Slam, între 21 și 24 octombrie, după care urmează turneul de la Paris, în perioada 2 – 8 noiembrie.

Sezonul ar trebui să se încheie pentru spaniol la ATP Finals de la Torino, programat între 15 și 22 noiembrie. Rămâne însă de văzut dacă încheietura mâinii va suporta ritmul intens al competițiilor după lunga perioadă de pauză.

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