 Carlos Alcaraz nu și-a revenit și nu va juca la Cincinnati | adevarul.ro
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Carlos Alcaraz nu și-a revenit și nu va juca la Cincinnati

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Aflat pe locul 2 în ierarhia ATP, Carlos Alcaraz (23 de ani) nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA). Fără participare în circuitul profesionist din luna aprilie, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, ibericul spera să revină la turneul american.

Alcaraz n-a mai jucat în circuitul ATP din aprilie trecut (Foto: EPAImages)
Alcaraz n-a mai jucat în circuitul ATP din aprilie trecut (Foto: EPAImages)

Tenismanul spaniol prevăzuse să joace la întrecerea din Ohio pentru a pregăti participarea la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta în 30 august, la New York.

Cu şapte titluri de Grand Slam în palmares. Alcaraz a abandonat in turul al doilea al turneului de la Barcelona, în aprilie, iar de atunci n-a mai jucat. Acesta spera să poată evolua la Cincinnati (13-23 august), unde este campion en titre.

Din cauza accidentării, Alcaraz nu a putut să-şi apere titlul la Roland Garros, iar apoi a ratat şi turneul de la Wimbledon. Acesta a lăsat să se înţeleagă că este aproape de o revenire după ce a postat videoclipuri cu sesiunile de antrenament din ultimele săptămâni.

Pe de altă parte, organizatorii turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati au explicat că spaniolul a fost nevoit să-şi amâne revenirea din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. „Ştim că face tot ceea ce poate pentru a reveni în turnee cât mai curând posibil. Îi urăm lui Carlos succes în recuperare şi aşteptăm cu nerăbdare să-l primim la Cincinnati în viitor", a declarat directorul turneului din Ohio, Bob Moran.

Carlos Alcaraz este un jucător de tenis care adoră să joace pe zgură (Foto: EPAImages)
Carlos Alcaraz este un jucător de tenis care adoră să joace pe zgură (Foto: EPAImages)

Fost lider mondial, ibericul nu participă nici la turneul de la Montreal (1-13 august), iar prudența pare să fie cuvântul de ordine în procesul său de recuperare.

Carlos Alcaraz a urcat o poziție în clasamentul mondial anunțat luni. El l-a depășit pe germanul Alexander Zverev, cu o diferență de doar 40 pct, în timp ce spaniolul Rafael Jodar a urcat nouă locuri până pe 15, cel mai bun clasament al său la doar 19 ani.

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