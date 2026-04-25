Veste tristă pentru fanii lui Carlos Alcaraz: ce s-a întâmplat cu ibericul. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare

Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, nu va participa la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, ce se va desfășura în perioada 18 mai - 7 iunie. Ibericul le-a dat vestea tristă fanilor, vineri seara.

Absența sa de la turneu se datorează problemelor medicale de la încheietura mâinii drepte.

Multiplul campion nu va participa nici la turneul Masters de la Roma, programat în perioada 28 aprilie - 17 mai.

„După rezultatele testelor efectuate astăzi, am decis că cel mai prudent lucru este să fim precauți și să nu participăm la Roma sau la Roland Garros, în timp ce așteptăm să evaluăm evoluția pentru a putea decide când să revenim pe teren.

Aceasta este o perioadă dificilă pentru mine, dar sunt sigur că vom ieși din ea mai puternici!”, a transmis Carlos Alcaraz, printr-o postare, pe rețelele de socializare.

În urmă cu zece zile, Carlos Alcaraz și-a anunțat retragerea și din cadrul turneului de la Barcelona, unde ajunsese până în optimile de finală. Aceleași probleme medicale i-au pus bețe în roate ibericului și în competiția de la Madrid.