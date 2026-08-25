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Rapid a transferat un fundaș stânga de la Saint-Etienne

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Clubul de fotbal FC Rapid a anunţat pe site-ul său oficial transferul lui Ebenezer Annan (24 de ani), fundaş stânga ghanez. Acesta va juca la echipa bucureşteană sub formă de împrumut de la gruparea franceză AS Saint-Etienne.

Ebenezer Annan a fost campion al Serbiei cu Steaua Roșie
Ebenezer Annan a fost campion al Serbiei cu Steaua Roșie Foto: FC Rapid

Născut pe 21 august 2002, la Accra, Annan a evoluat până acum în campionatele din Italia, Serbia şi Franţa. În comunicatul remis se precizează că noul recrut „este internaţional ghanez şi a făcut parte din lotul Black Stars pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial. Bun venit la Rapid, Ebenezer!".

Fundaşul şi-a început aventura europeană în Italia, unde a făcut parte din sistemul de juniori al celor de la Bologna şi a evoluat ulterior pentru Imolese. În 2023, ghanezul a ajuns în Serbia, unde a jucat la Novi Pazar, OFK Belgrad şi, în ediția 2024-2025, la Steaua Roşie Belgrad, cu care a şi cucerit titlul de campion.

În vara anului trecut, Ebenezer Annan a făcut pasul spre fotbalul francez, fiind transferat de AS Saint-Etienne. În primul său an în Ligue 2, acesta a strâns 18 apariţii, acumulând peste 1.200 de minute în campionat.

Ebenezer Annan este al unsprezecelea fotbalist transferat în această vară de Rapid, după Vladan Bubanja (n.r. - ultima oară la Orenburg), atacantul liberian Mohammed Kamara (CFR Cluj), atacantul Jason Patrick Kodor (Lecce U20), fundaşul bosniac Daniel Graovac (FCSB), fundaşul dreapta Ştefan Senciuc (CFR Cluj), fundaşul sloven Alin Kumer Celik (Genoa), atacantul elveţian Filip Stojilkovic (Pisa), mijlocaşul ivorian Eric Ange Tape (Olympic Sport d'Abobo), fundaşul stânga burkinez Latif Ouedraogo (Genoa) şi mijlocaşul central burkinez Chec Bebel Doumbia (Genoa CFC).

Roger Junio revine la Corvinul Hunedoara

După aproape doi ani, Roger Junio (30 de ani) a semnat un contract valabil pe un an competițional cu Corvinul Hunedoara. Mijlocaşul brazilian a îmbrăcat pentru prima dată tricoul acestei formații în debutul ediției 2024/2025, fiind unul dintre oamenii de bază ai echipei în aventura europeană. Roger a bifat şapte apariţii pentru Corvinul, evoluând în Supercupa României, contra FCSB, dar şi în confruntările europene cu Paksi FC, HNK Rijeka şi FC Astana.

Roger Junio a jucat la Corvinul, UTA, CFR Cluj și „U” Cluj
Roger Junio a jucat la Corvinul, UTA, CFR Cluj și „U” Cluj Foto: Corvinul Hunedoara

După despărţirea de Corvinul, Roger a revenit în ţara natală, unde a evoluat pentru Ypiranga FC, iar apoi pentru North EC-MG, formaţie la care a ajuns la începutul anului 2026. În România, a mai jucat pentru UTA Arad, CFR Cluj şi „U" Cluj.

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