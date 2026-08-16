 Eliminat la derby-ul cu Dinamo, Daniel Pancu spune că nu va mai vorbi despre arbitraj | adevarul.ro
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Eliminat la derby-ul cu Dinamo, Daniel Pancu spune că nu va mai vorbi despre arbitraj

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Confruntarea dintre Rapid și Dinamo a fost una tensionată, ca de obicei. Fiindcă a protestat și a pătruns pe teren, antrenorul gazdelor, Daniel Pancu, a fost trimis în tribună de arbitrul Horațiu Feșnic.

Daniel Pancu a protestat după o întrerupere a meciului cu Dinamo (Foto: sportpictures)
Daniel Pancu a protestat după o întrerupere a meciului cu Dinamo (Foto: sportpictures)

Unicul gol al partidei s-a înscris în minutul 73, împotriva cursului jocului. A fost un contraatac purtat pe dreapta, Hintsa a sprintat şi i-a trimis excelent lui Karamoko, care a pătruns în careu şi l-a învins pe Aioani cu un şut pe jos, spre colţul lung.

Un moment tensionat s-a produs în minutul 53. Arbitrul Horaţiu Feşnic a întrerupt meciul văzându-l pe Alexandru Musi căzut pe gazon. În acel moment, antrenorul giuleştenilor, Daniel Pancu, a intrat pe teren, protestând. Arbitrul l-a eliminat pe tehnicianul gazdelor, care a văzut restul meciului din tribună. Acesta a declarat la final: „Mi s-a părut că jucătorul de la Dinamo s-a întors în teren şi s-a întins, dar poate că nu cunosc bine regulamentele. Aş putea să iau pastile (n.a. - să nu mai fie tensionat), să mă ia somnul pe bancă. Nu e indicat. Nu am luat niciodată şi nici nu voi lua. De azi înainte nu mai vorbesc despre arbitraj. Eu ştiu că doar dacă un jucător e lovit la cap e oprit jocul. Noi eram în atac...”.

Pancu s-a declarat nemulțumit de evoluția jucătorilor săi: „Diferenţa în fotbal o fac golurile. Foarte multe ocazii am avut în aceste 5 etape. E imposibil să câştigi dacă nu marchezi. Matematică pură. Nu se văd încă traseele. Sunt nişte principii cu care se obişnuiesc. E o problemă de concentrare. Lucrăm mult, dar tot puţine goluri marcăm şi la antrenamente. Faptul că dominăm de maniera asta un adversar foarte bun ne dă o mare încredere pentru viitor. Publicul a fost fantastic. Bravo lor! Au cântat neîncetat. Ne pare rău. Urmează încă două derby-uri. Ne revanşăm, mergem să câştigăm la Ploieşti”.

Tehnicianul echipei Rapid a spus că sunt „multe lucruri de care sunt mulţumit”. Apoi, a vorbit despre problemele de lot: „Graovac l-am schimbat pentru că avea cartonaş galben. Era expus. Petrila s-a accidentat. El trebuia să intre în mod normal. Îl avem şi pe Kamara accidentat. Stojilkovic nu e pregătit să joace 90 de minute, dar l-am lăsat pentru că poate să inventeze ceva oricând. Doi jucători ar trebui să mai vină, să nu mai avem probleme, să schimbăm în mijlocul terenului, să jucăm fără fundaş stânga de meserie. Îi simt foarte mult lipsa lui Borza”.

Ca o concluzie, Pancu a declarat la Digi Sport: „Am pierdut nemeritat. Un rezultat de egalitate era mai normal, mai echitabil. Am mare încredere în echipă, în potenţialul ei şi sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine. Ne-am gândit doar la victorie. Totul e istorie, sunt multe lucruri bune. Faptul că dominăm de maniera asta un adversar foarte bun ne dă o mare încredere pentru viitor”.

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