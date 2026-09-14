Vedeta lui CSM București a fost desemnată MVP în Liga Campionilor!

Daria Dmitrieva a avut un meci excelent pentru CSM București și a fost desemnată de EHF cea mai bună jucătoare din etapa a doua a Ligii Campionilor.

CSM București Foto: Sportpictures

Coordonatoarea de 31 de ani a contribuit decisiv la victoria clară obținută de CSM în fața celor de la Buducnost, scor 36-26. Dmitrieva a înscris 10 goluri din 12 aruncări și a fost una dintre principalele arme ale echipei bucureștene.

Tot 10 goluri a marcat și rusoaica Polina Maslova. Pentru CSM au mai înscris Friis (4), Axner (3), Szoke (3), Brnovic (2), Hansen (2), Kuczora (1) și Pintea (1).

Dmitrieva a ajuns la CSM București în această vară, după despărțirea de Ferencvaros. Ea a venit în locul lui Elizabeth Omoregie, iar debutul în Liga Campionilor a fost unul spectaculos.

„Meciul de azi a fost unul special, am trăit multe emoții, sunt multe fete care au crescut cu mine, iar uneori este greu chiar și pentru mine. Sunt fericită pentru cele două puncte. dar și pentru cum fetele au jucat. Am avut o perioadă bună în startul meciului, Denisa Șandru a apărat fantastic, ne-a dat încredere să jucăm și să se simțim bine. În repriza a doua, am făcut o treabă mai bună pe plan defensiv, iar noi am putut să marcăm mai ușor.

Sunt mândră și fericită de cum s-au descurcat, având în vedere că programul din ultimele 2-3 săptămâni a fost unul dificil cu partide din campionat și deplasările din cupele europene. Unele dintre jucătoare sunt foarte obosite, pot înțelege de ce ratează anumite acțiuni. Nu am avut nicio presiune, am controlat jocul, dar am schimbat puțin pe partea defensivă, am trecut la 5-1. Am început să atacăm mai multe mingi, iar ele au pierdut foarte multe. Asta a fost cheia meciului!”, a admis Bojana Popovic, antrenor la CSM București.