Start perfect în 2026! Gabriela Ruse strălucește la Brisbane: două seturi câștigate cu 6-0 și tabloul principal asigurat

Gabriela Ruse (România, 88 WTA) s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), după ce a obținut o victorie impresionantă în fața turcoaicei Zeynep Sonmez (112 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-0.

Partida a început dificil pentru româncă, Sonmez preluând rapid controlul și câștigând primele patru game-uri. Gabriela a resimțit începutul dificil al meciului, însă a reușit să-și ajusteze jocul și să revină treptat. În setul secund, turcoaica a pornit în forță, conducând cu 3-1, dar Ruse și-a găsit ritmul și a preluat inițiativa, pentru ca în setul decisiv să domine complet, câștigând fără emoții 6-0.

A doua victorie în 2026

Aceasta a fost a doua oară în 2026 când Gabriela obține un set alb în circuitul WTA, după ce în runda inaugurală a calificărilor de la Brisbane a trecut de Alana Subasic (Australia, 537 WTA) cu 6-1, 6-0. În acel moment, Ruse devenise prima jucătoare din lume în 2026 care câștigă un set 6-0 în circuitul WTA, iar evoluția de sâmbătă a confirmat forma excelentă a sportivei românce.

Cap de serie numărul 6 în calificări

Calificarea în tabloul principal al turneului australian, dotat cu premii totale de 1,2 milioane de dolari, a venit după o oră și 42 de minute de joc intens. Gabriela a învins favorita 11, Zeynep Sonmez, o adversară mai bine cotată decât cea din turul anterior.

Datorită acestei performanțe, Ruse urcă două poziții în clasamentul mondial, ajungând pe locul 85 WTA. În următoarele zile va fi stabilită adversara sa de pe tabloul principal, odată ce jucătoarele calificate vor fi plasate pe tablou.