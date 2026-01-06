Video Scenă comică la turneul de tenis de la Brisbane. Un jucător scund s-a urcat pe scaun, ca să-și salute adversarul înalt

După înfrângerea în fața uriașului Reilly Opelka (28 de ani, 60 ATP) la ATP 250 din Brisbane (scor 6-3, 7-5 pentru american), jucătorul australian Dane Sweeny (24 de ani, 183 ATP) a găsit o modalitate inedită pentru a depăși diferența de înălțime de 41 cm față de rival.

După mingea de meci, Dane a venit la fileu, a luat un scaun și s-a urcat pe el, ca să-și poată saluta rivalul. Nu doar că l-a salutat, așa cum impune protocolul, ba chiar l-a îmbrățișat și s-au amuzat împreună de moment.

Găselnița a stârnit râsetele celor din arenă. A fost o scenă care le-a amintit multora de un moment similar petrecut între Dudi Sela, israelianul cu părinți români, și gigantul croat Ivo Karlovic, din 2018.

Opelka măsoară 2,11 metri și cântărește 102 kilograme, fapt care îl ajută să dețină un serviciu redutabil, în timp ce Sweeny are doar 1,7 metri înălțime și o greutate de numai 63 de kilograme.