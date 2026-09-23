Ce șanse are România să câștige grupa în Liga Națiunilor. Specialiștii au dat verdictul

România începe noua ediție de Liga Națiunilor în deplasare, contra Suediei, într-o grupă din Liga B în care se mai află Polonia și Bosnia.

România începe noua ediție de Nations League Foto: Sportpictures

Înaintea primei partide, Football Meets Data a publicat simulările privind clasamentul final, iar cifrele indică o luptă echilibrată pentru pozițiile de top.

Conform modelului statistic, România are o probabilitate de 17,8% să încheie grupa pe primul loc, poziție care ar aduce promovarea directă în Liga A. Suedia este echipa cu cea mai mare șansă calculată pentru această poziție, 36,7%.

Pentru celelalte clasări, estimările indică 23,5% pentru locul secund, 28,6% pentru locul al treilea și 30% pentru ultima poziție.

Miza diferă în funcție de locul ocupat la finalul grupei. Locul 2 duce la barajul pentru promovarea în Liga A, în timp ce ocuparea poziției a treia asigură menținerea în Liga B. În schimb, echipa care termină pe ultimul loc va disputa barajul pentru evitarea retrogradării în Liga C.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21.45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna);

28 septembrie, 21.45: România - Bosnia (Arena Națională);

2 octombrie, 21.45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia);

5 octombrie, 21.45: România - Suedia (Arena Națională);

14 noiembrie, 21.45: România - Polonia (Arena Națională);