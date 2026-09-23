Ce șanse are România să câștige grupa în Liga Națiunilor. Specialiștii au dat verdictul
România începe noua ediție de Liga Națiunilor în deplasare, contra Suediei, într-o grupă din Liga B în care se mai află Polonia și Bosnia.
Înaintea primei partide, Football Meets Data a publicat simulările privind clasamentul final, iar cifrele indică o luptă echilibrată pentru pozițiile de top.
Conform modelului statistic, România are o probabilitate de 17,8% să încheie grupa pe primul loc, poziție care ar aduce promovarea directă în Liga A. Suedia este echipa cu cea mai mare șansă calculată pentru această poziție, 36,7%.
Pentru celelalte clasări, estimările indică 23,5% pentru locul secund, 28,6% pentru locul al treilea și 30% pentru ultima poziție.
Miza diferă în funcție de locul ocupat la finalul grupei. Locul 2 duce la barajul pentru promovarea în Liga A, în timp ce ocuparea poziției a treia asigură menținerea în Liga B. În schimb, echipa care termină pe ultimul loc va disputa barajul pentru evitarea retrogradării în Liga C.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21.45: Suedia - România (Strawberry Arena, Solna);
- 28 septembrie, 21.45: România - Bosnia (Arena Națională);
- 2 octombrie, 21.45: Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia);
- 5 octombrie, 21.45: România - Suedia (Arena Națională);
- 14 noiembrie, 21.45: România - Polonia (Arena Națională);
- 17 noiembrie, 21.45: Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica).