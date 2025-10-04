Noua generație Kluivert ia cu asalt fotbalul european. Trei dintre fiii legendarului Patrick au înscris în competiții de calibru, în ultimele 3 zile

Familia Kluivert are din nou motive de mândrie. În decurs de doar câteva zile, trei dintre fiii fostului mare fotbalist Patrick Kluivert au înscris pentru echipele lor de club. Două dintre goluri au venit chiar în competiții de top precum Premier League și Europa League.

În Anglia, Bournemouth a învins Fulham cu 3-1, iar Justin Kluivert a fost eroul serii. Atacantul olandez a marcat în minutul 84 golul care a schimbat soarta meciului, după ce echipa sa fusese condusă cu 1-0. Victoria a dus formația pe locul secund în cel mai puternic campionat al lumii.

Justin, Ruben și Shane, în lumina reflectoarelor

Justin, care are 26 de ani, este cel mai cunoscut dintre fiii lui Patrick Kluivert și a avut un sezon anterior excelent, cu 12 goluri și 6 pase decisive. Din cei patru băieți ai legendarului atacant (Quincy, Justin, Ruben și Shane) doar cel mai mare nu a ales cariera fotbalistică.

Înaintea reușitei lui Justin, fratele său Ruben înscrisese pentru Lyon în Europa League, bifând primul său gol european. Fundașul central de 24 de ani a fost și el în prim-plan, contribuind la săptămâna de vis a familiei Kluivert.

Cu doar o zi înainte, miercuri, Shane Kluivert, cel mai mic dintre cei trei fii ai lui Patrick care joacă fotbal, a înscris și el pentru echipa U19 a Barcelonei, în UEFA Youth League. Tânărul de doar 18 ani este considerat de specialiști cel mai promițător dintre frați, fiind format la celebra academie „La Masia”, locul din care au plecat numeroase legende ale clubului catalan. Publicația The Guardian l-a inclus toamna trecută pe Shane în lista celor mai talentați jucători născuți în 2007, iar mulți experți sunt convinși că este doar o chestiune de timp până când Hansi Flick îl va chema la antrenamentele echipei mari a Barcelonei.

Unul dintre cei mai celebri atacanți din istoria fotbalului olandez

De-a lungul carierei, Kluivert Senior a evoluat pentru cluburi de top precum Ajax, AC Milan și Barcelona, cucerind nouă trofee, printre care și Liga Campionilor din sezonul 1994-1995. În finala cu Milan, a marcat golul decisiv, devenind cel mai tânăr jucător care a înscris vreodată într-o finală de Champions League, la doar 18 ani, 10 luni și 23 de zile.

Pentru echipa națională a Olandei, Patrick Kluivert a strâns 79 de selecții și a înscris 40 de goluri. Cu acest bilanț, el ocupă locul al patrulea în clasamentul golgheterilor all-time ai „portocalei mecanice”, fiind devansat doar de Memphis Depay, Robin van Persie și Klaas-Jan Huntelaar, dar aflându-se înaintea unor nume mari precum Bergkamp, Robben, Van Nistelrooy sau Cruyff.

După retragere, a trecut la antrenorat

Cu reprezentativa Olandei, Kluivert a ajuns până în semifinalele Cupei Mondiale din 1998 și ale Campionatului European din 2000, ambele pierdute la loviturile de departajare. La turneul Euro 2000, găzduit de Belgia și Olanda, a fost golgheterul competiției cu cinci reușite și a fost inclus de UEFA în echipa ideală a turneului.

După retragerea din activitate, Kluivert a trecut la antrenorat, însă fără succese majore. A fost antrenor secund al naționalei Olandei la Mondialul din 2014, când echipa a ajuns din nou în semifinale și a încheiat pe locul trei. În prezent, fostul mare atacant, inclus de FIFA în topul celor mai buni 100 de fotbaliști din toate timpurile, este selecționerul Indoneziei, echipă pe care speră să o ducă la Cupa Mondială de anul viitor.