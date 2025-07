Pep Guardiola a luat o decizie neașteptată în legătură cu viitorul său. Închide ușa unei reveniri la clubul vieții sale

Pep Guardiola (54 de ani), managerul echipei britanice de fotbal Manchester City, a oferit un interviu pentru publicația GQ Spania.

„După această etapă cu Manchester City, mă voi opri”, a spus într-un interviu realizat în orașul său natal, Barcelona, la lansarea unei noi clinici de wellness în care este investitor. Nu ar fi prima dată când își ia o perioadă sabatică, a mai făcut asta după plecarea de la Barça. „Este deja decis, mai mult decât decis”, spune Guardiola despre plecarea sa. „Nu știu cât va dura, dacă va fi un an, doi, trei, cinci, zece sau 15. Nu știu. Știu că se va întâmpla după această etapă cu City, pentru că trebuie să iau o pauză și să mă concentrez pe mine, pe corpul meu. Trebuie să o fac”, a mai zis acesta.

„Ceea ce nu s-a întâmplat este sănătos”

Referitor la sezonul 2024-25, cel mai slab sezon al său de când a ajuns la City, Pep are o idee destul de clară: „Când câștigi șase titluri din Premier League, vine un moment prost. E în natura umană. Probabil ar fi trebuit să schimbăm mai mulți jucători, dar e ușor de spus asta retrospectiv. În final, am ajuns în finala Cupei FA și am terminat pe locul trei, nu pe locul 12, cum am fi făcut dacă am fi renunțat: nu a fost chiar atât de rău și, deja retrospectiv, înțelegem că nu a fost totul un dezastru. Dar au fost luni în care nu am câștigat. Și cred că ceea ce ni s-a întâmplat este sănătos. Toate accidentările pe care le-am avut ne-au făcut să înțelegem ce a mers prost. Cred că va fi pozitiv pentru anii următori”.

„Am jucat 16 campionate și am câștigat 13”

Pep nu se sperie de critici. „Mă așteptam la critici, îți dau energie. Sunt aceiași oameni care mi-au spus că am câștigat la Barcelona doar pentru că știam echipa și care mi-au spus când am ajuns la Manchester că fotbalul englezesc este diferit. În sport, nu poți câștiga întotdeauna, iar înfrângerea face parte din proces. Michael Jordan a fost cel mai mare, dar a câștigat șase inele de campion în 15 ani. Tiger Woods a fost cel mai mare, dar a pierdut și mai multe titluri majore decât a câștigat. Am jucat 16 campionate și am câștigat 13. Am pierdut câteva, dar nu a fost rău. Și mă bucur că a mers așa, mai ales în această societate perfectă în care trebuie să arătăm mereu că suntem fericiți. Important este să dai tot ce ai și să faci tot ce poți. Știu că nu am renunțat, că am obținut rezultate mai proaste decât ne așteptam, dar voi continua să încerc, convins că anul viitor lucrurile vor fi mai bune. Desigur, nu există nicio altă profesie în lume în care 60.000 de oameni scandează că îți vei pierde locul de muncă a doua zi dimineață, așa cum mi s-a întâmplat mie timp de 4-5 luni. Presiunea pe care o simțim este enormă”.

Ce spune despre Yamal

Despre Lamine Yamal, Pep Guardiola spune, de asemenea, că aventura sa la Barcelona „s-a terminat pentru totdeauna. A fost foarte bună, dar s-a terminat.” Apoi, vorbește despre Lamine Yamal, noul fenomen care a moștenit tricoul cu numărul 10 care i-a aparținut lui Leo Messi. „Trebuie să-l lăsăm să-și urmeze cariera”, spune Pep. „Simplul fapt că îl comparăm cu Messi este enorm, ca și cum ar compara un pictor cu Van Gogh: faptul că există această comparație este un semn pozitiv, dar trebuie să-l lăsăm să-și urmeze cariera. Cred că avem talent, dar Messi marchează 90 de goluri pe an fără oprire timp de 15 ani”.