Clasamentul coeficienților UEFA se strânge. România coboară o poziție, iar Ungaria profită de rezultatele slabe ale Craiovei și FCSB-ului

Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova nu au reușit să se impună în cadrul ultimelor partide disputate în UEFA Europa League, respectiv în prima rundă din UEFA Conference League. Campioana României a pierdut cu 0-2 în fața celor de la Young Boys Berna, iar alb-albaștrii au fost învinși cu 0-2 de către Rakow.

Pe de cealaltă parte, Ungaria, care este reprezentată doar de o singură formație în cupele europene, reușește să se apropie, cu pași repezi, de români în clasamentul coeficienților UEFA. Este aproape de a ne egala.

România se situa pe cea de-a 21-a poziție în clasamentul coeficienților UEFA înainte de eșecurile înregistrate joi seară, de către olteni și bucureșteni. În prezent, se află pe locul 22.

Azerbaidjan, o amenințare reală

De altfel, Croația ne-a depășit după victoria celor de la Dinamo Zagreb, în fața celor de la Maccabi Tel Aviv. Croații au reușit să își treacă în cont 23,625 de puncte, iar românii 23,250.

Ungaria mai are o singură echipă rămasă în competițiile europene, Ferencvaros. Formația din Budapesta a reușit o victorie importantă în deplasare, 1-0 cu Genk, în UEFA Europa League, iar coeficientul maghiarilor a ajuns la 23,125 puncte, foarte aproape de cel al României.

Nici Serbia nu a avut o seară mai bună. Steaua Roșie Belgrad a cedat cu 2-1 pe terenul lui FC Porto, iar coeficientul sârbilor a scăzut, aceștia fiind acum pe locul 24, cu 22,375 puncte.

În schimb, o amenințare reală vine din partea Azerbaidjanului. Țara este reprezentată exclusiv de Qarabag, echipă care a început excelent grupa din Liga Campionilor. Azerii au bifat un succes clar, 2-0 împotriva lui FC Copenhaga, și au urcat pe locul 25, cu un total de 22,000 puncte.

România, departe de cea de-a 20-a poziție

După o seară modestă pentru formațiile românești, obiectivul de a urca pe locul 20 în clasamentul coeficienților UEFA pare tot mai greu de atins. În prezent, poziția este ocupată de Israel, cu 27,500 puncte. Totuși, există posibilitatea ca echipele israeliene să fie eliminate din competițiile europene, pe fondul acuzațiilor de genocid din Gaza.

Dacă UEFA va decide excluderea Israelului, România ar urca automat pe locul 21. Chiar și așa, presiunea vine din spate, de la națiuni precum Slovacia (21,375 puncte), Slovenia (21,218) și Ucraina (20,850 puncte). Până acum însă, rezultatele lor au fost departe de a fi convingătoare.

Slovacia a rămas fără puncte după eșecul lui Slovan Bratislava, 1-2 cu Strasbourg. Ucraina a strâns doar o victorie prin Șahtior Donețk, 3-2 cu Aberdeen, în UEFA Conference League, în timp ce Dinamo Kiev a pierdut clar, 0-2 cu Crystal Palace. În schimb, Slovenia a avut un succes notabil: Celje a trecut cu 3-1 de AEK Atena, aducând puncte importante pentru coeficient.