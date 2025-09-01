Se face cel mai scump transfer din istoria Angliei. Liverpool își cumpără atacant cu 150 de milioane de euro

Atacantul suedez Alexaner Isak se transferă de la Newcastle la Liverpool pentru suma de 130 de milioane de lire sterline (circa 150 de milioane de euro) și devine cel mai scump fotbalist din istoria Premier League.

Jucătorul va fi astăzi la Liverpool pentru controlul medical și pentru semnarea contractului, informează presa din Anglia.

Liverpool a cheltuit în total, în această perioadă de transferuri, suma de 516,5 milioane de euro, fiind pentru prima dată când se depășește o jumătate de miliard.

Liverpool și Newcastle au reluat discuțiile după ce trupa de pe Anfield Road a învins-o, la finalul săptămânii, pe Arsenal în campionat cu 1-0.

Isak amenințase cu greva, dorind să plece din lotul „coțofenelor”. El a cerut să fie lăsat să plece la Liverpool.

Newcastle și-a găsit pe atacantul pe care îl căutaseră toată vara, Nick Woltemade (pentru 75 de milioane de euro, un nou record al clubului), iar situația lui Isak s-a deblocat.

Mijlocaul german Florian Wirtz (pentru care Liverpool a plătit 136 de milioane de euro în iunie) predă titlul de cel mai scump jucător din istoria Premier League.

Isak a marcat 44 de goluri în ultimele două sezoane din Premier League și a terminat pe locul doi în clasamentul marcatorilor anul trecut, în spatele egipteanului Mo Salah. Newcastle vrea să-l aducă de la Brentford pe Joanne Wissa.

În Anglia, 1 septembrie e ultima zi a perioadei de transferuri.