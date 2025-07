Revine Dragonul, după șase luni de coșmar. Radu Drăgușin va fi apt la startul noului sezon din Premier League

Visul urât al lui Radu Drăgușin e pe cale să se încheie, jucătorul român revenind la antrenamentele lui Tottenham la mai bine de 6 luni după cumplita accidentare suferită la finalul lunii ianuarie. Internaționalul tricolor a avut unul dintre ligamentele încrucișate rupt, momentul nefericit venind chiar când stoperul nostru devenise un om de bază la Tottenham.

Radu Drăgușin face deocamdată antrenamente individuale alături de preparatorul celor de la Tottenham și va intra în programul normal al echipei după încheierea seriei de amicale din această vară, pe 7 august ”coțofenele” jucând ultimul meci de pregătire, cu Bayern Munchen. Apoi urmează Supercupa Europei, pe 13 august, cu câștigătoarea Ligii Campionilor, PSG, pentru ca trei zile mai târziu Tottenham să debuteze în noul sezon din campion, cu Burnley.

”Radu este în grafic cu totul. A început antrenamentele individuale de mult timp, iar acum așteptăm să se alăture echipei. Cel mai probabil, revenirea se va face după turneul care se dispută acum. Are prepatorul clubului alături, se pregătește și Kulusewski cu Radu. Au grijă de ei, au un campionat lung și trebuie să fie toată lumea bine. Legat de oferte, nu, nu a fost nimic în această vară. Dar nici nu ne gândim, pentru că el trebuie să se refacă mai întâi”, a spus impresarul tricolorului, Florin Manea, pentru digisport.ro.

Ce e mai bun, de-acum urmează

Și internaționalul român a dat semnul revenirii, el postând pe Instagram zilele trecute un mesaj elocvent: ”The best is yet to come (n.r. - Ce e mai bun de acum urmează)”, alături de un clip video cu cele mai spectaculoase momente ale sale de când a fost transferat de gruparea londoneză, în iarna anului 2024.

Cu câteva zile înainte, cu prilejul semnării unui parteneriat publicitar, Radu Drăgușin a vorbit pe larg despre accidentarea gravă de la începutul acestui an: ”Cu siguranță cel mai greu moment din cariera mea a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârşitul lui ianuarie. Atunci când eşti fotbalist, te simți imbatabil. Te simți că nimic nu se poate întâmpla, n-ai ce să pățeşti, eşti în cea mai mare forță din viața ta. Într-o milisecundă, un pas greşit îți ia acest sentiment şi te aduce puțin cu picioarele pe pământ, să spun aşa.

Tottenham s-a blindat cu 6 stoperi

O să trebuiască să joc cu această accidentare toată viața mea. Şi mai mult decât de trecut peste acest moment este să-l accepți şi să te împaci cu faptul că va fi mereu cu tine această accidentare. Uşor-uşor mă recuperez, uşor-uşor o să revin la forma pe care o aveam, şi mai puternic o să fiu. Eu cred că e ceva de acceptat şi să înveți cum să trăieşti cu această accidentare. A fost dificil, pentru că în momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu cea mai dificilă accidentare din fotbal”, a declarat Drăguşin.

Tottenham, care a suferit enorm în sezonul trecut din cauza indisponibilităților de pe linia de fund, are pentru această stagiune nu mai puțin de șase stoperi în lot: Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso, Radu Drăgușin, Kota Takai și Luka Vuskovic. Iar londonezii mai caută unul, oferind 46 de milioane de euro pentru Marc Guehi, internațional englez de la Crystal Palace.

28 de meciuri a jucat Radu Drăgușin în sezonul trecut pentru Tottenham, în toate competițiile: Premier League, Europa League, EFL Cup și FA Cup. El și-a trecut în palmares un trofeu, Europa League.